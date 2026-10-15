Selde hasar alan araçlara ne olur? Selde hasar alan araçların hasarını sigorta karşılar mı?

Şiddetli yağışlar ve su baskınları sonrasında araçlarda oluşan hasarların kim tarafından karşılanacağı merak ediliyor. Sel sularına maruz kalan araçlarda ağır hasar meydana gelebilirken, bazı otomobiller için tamir, bazıları için ise pert değerlendirmesi gündeme gelebiliyor. Araç sahipleri, sel hasarının sigorta kapsamında olup olmadığını araştırıyor. Peki, selde hasar gören araçların hasarını sigorta karşılar mı? Kasko ve zorunlu trafik sigortası sel hasarını kapsar mı? İşte merak edilen ayrıntılar…

SELDE HASAR ALAN ARAÇLARA NE OLUR?

Sel ve su baskını nedeniyle zarar gören araçlarda hasarın boyutuna göre farklı işlemler uygulanabiliyor. Su altında kalan araçların motoru, elektrik ve elektronik sistemleri, iç döşemeleri ve mekanik parçaları zarar görebiliyor. Hasarın boyutu uzman incelemesiyle belirlenirken, aracın onarılabilir durumda olup olmadığı da değerlendiriliyor.

Araçtaki hasar onarımla giderilebilecek düzeydeyse gerekli tamir işlemleri yapılabiliyor. Ancak hasarın çok büyük olması ve onarımın ekonomik açıdan uygun bulunmaması durumunda araç için tam hasar (pert) değerlendirmesi yapılabiliyor. Bu süreçte sigorta poliçesinin kapsamı, eksper raporu ve aracın hasar tarihindeki piyasa değeri önem taşıyor.

Selde zarar gören araç sahiplerinin, hasarı fotoğraf ve videolarla belgelemeleri, sigorta şirketine gecikmeden ihbarda bulunmaları ve araçlarını kontrol ettirmeden yeniden çalıştırmamaları gerekiyor. Su almış motoru çalıştırmak, mevcut hasarı daha da artırabiliyor.

SELDE HASAR ALAN ARAÇLARIN HASARINI SİGORTA KARŞILAR MI?

Selde hasar alan araçların onarım masraflarının sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağı, sahip olunan poliçeye ve teminat koşullarına bağlı olarak değişiyor. Kasko sigortasında sel ve su baskını teminatı bulunuyorsa, poliçedeki özel şartlar ve istisnalar çerçevesinde araçta oluşan zararlar karşılanabiliyor. Ancak her kasko poliçesinde bu teminatın otomatik olarak bulunduğu varsayılmamalı; poliçenin kontrol edilmesi gerekiyor.

Zorunlu trafik sigortası ise aracın kendi hasarını karşılamıyor. Bu sigorta, temel olarak aracın üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak amacıyla düzenleniyor. Dolayısıyla yalnızca trafik sigortası bulunan ve sel nedeniyle zarar gören bir aracın hasarı, bu poliçe üzerinden karşılanmıyor.

Kasko poliçesinde sel ve su baskını teminatı bulunan araç sahiplerinin sigorta şirketlerine hasar ihbarında bulunmaları ve eksper incelemesini beklemeleri gerekiyor. Ödenecek tutar; hasarın kapsamı, poliçedeki limitler ve muafiyetler ile eksper değerlendirmesi doğrultusunda belirleniyor. Teminat bulunmaması veya poliçedeki özel koşullar nedeniyle ödeme yapılmaması ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.