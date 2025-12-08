Haberler

Sebahattin Şamcı kimdir? DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı neden görevden alındı?

DSİ teşkilatında yapılan üst düzey görev değişiklikleri kapsamında, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı'nın görevden alındı. Peki, Sebahattin Şamcı kimdir? DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı neden görevden alındı? Detaylar...

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı'nın Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2025/462 sayılı karar ile görevden alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Sebahattin Şamcı kimdir? DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı neden görevden alındı? Detaylar haberimizde...

SEBAHATTİN ŞAMCI KİMDİR?

Sebahattin Şamcı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yapmış deneyimli bir kamu yöneticisidir. Kurum içindeki kariyeri, teknik sorumluluklardan bölgesel yöneticiliğe uzanan bir çizgide ilerlemiştir.

Şamcı, DSİ'nin önemli birimleri arasında yer alan Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2023 yılında yayımlanan atama kararıyla Elazığ'daki DSİ 9. Bölge Müdürlüğü görevine getirilmişti. Bu atama, bölgenin baraj, sulama ve içme suyu projelerinin kritik önem taşıdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Görev sürecinde bölgedeki su yapıları, baraj güvenliği, içme suyu temini ve sulama altyapılarının geliştirilmesi gibi konu başlıklarında idari ve teknik süreçleri yönetmesiyle bilinen Şamcı, kurum içi toplantılar, saha denetimleri ve proje takip çalışmalarıyla da sıkça gündeme gelmişti.

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRÜ SEBAHATTİN ŞAMCI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Sebahattin Şamcı, 2025 yılı içerisinde yayımlanan 2025/462 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde iki bölge müdürünü kapsayan bu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi uyarınca alındı.

