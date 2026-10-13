Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor'da yeni teknik direktör arayışı başladı. Ligde 7 haftada 4 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekibin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'ya sözlü teklifte bulunduğu öne sürüldü. Tedesco'nun teklifi reddettiği belirtilirken Samsunspor'da teknik direktör arayışının sürdüğü bildirildi. Peki, Samsunspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Samsunspor yeni hocasını ne zaman açıklayacak? Detaylar...

SAMSUNSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Trendyol Süper Lig'de sezona istediği sonuçlarla başlayamayan Samsunspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi. Ligin 7. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ligde üst üste beşinci yenilgisini alan Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.

Ligde geride kalan 7 karşılaşmada yalnızca 4 puan toplayabilen Karadeniz temsilcisinde, ayrılık kararının ardından yeni teknik direktör arayışı hız kazandı. Kulübün yeni sezondaki teknik direktörünü belirlemek için adaylar üzerinde değerlendirme yaptığı belirtildi.

Thorsten Fink'in görevinden ayrılmasıyla birlikte Samsunspor'un başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Kırmızı-beyazlı takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı henüz netlik kazanmazken, gündeme gelen isimlerden biri de Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Domenico Tedesco oldu.

SAMSUNSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENICO TEDESCO MU OLACAK?

Samsunspor'un yeni teknik direktör arayışında Domenico Tedesco ismi gündeme geldi. Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan teknik adama sözlü teklifte bulundu.

Haberde yer alan bilgilere göre Samsunspor, Tedesco ile iletişime geçerek teknik direktörlük görevi için teklifini iletti. Ancak deneyimli teknik adamın teklife olumlu yanıt vermediği ve teşekkür ederek teklifi reddettiği belirtildi.

Tedesco iddiasının gündeme gelmesinin ardından Samsunspor'da teknik direktör arayışının devam ettiği aktarıldı. Mevcut bilgiler doğrultusunda Domenico Tedesco'nun kırmızı-beyazlı takımın yeni teknik direktörü olacağına ilişkin bir gelişme bulunmuyor. Samsunspor'un teknik direktörlük görevi için hangi isimle anlaşacağı ise henüz açıklanmadı.

SAMSUNSPOR YENİ HOCASINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Thorsten Fink ile yolların ayrılmasının ardından Samsunspor'da yeni teknik direktörün ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ancak kulüp tarafından yeni teknik direktörün açıklanacağı tarihe ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Teknik direktör arayışını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, adaylar üzerindeki değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi. Domenico Tedesco'ya teklif götürüldüğü ve bu teklifin reddedildiği yönündeki haberin ardından Samsunspor'un nasıl bir karar vereceği gündeme geldi.

Samsunspor, 18 Ekim'de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karadeniz temsilcisinin bu karşılaşmaya hangi teknik direktör yönetiminde çıkacağına ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Yeni teknik direktörün ismi ve açıklama tarihi konusunda kulüpten yapılacak duyuru bekleniyor.

THORSTEN FINK'İN SAMSUNSPOR KARİYERİ

Alman teknik direktör Thorsten Fink, Samsunspor'un başında toplam 25 resmi karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, kırmızı-beyazlı takımdaki görev süresi boyunca 1,48 puan ortalaması yakaladı.

Fink'in Samsunspor'daki görev süreci, Süper Lig'de alınan sonuçların ardından sona erdi. Ligin 7. haftasında Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından yolların ayrılmasıyla kulüpte yeni teknik direktör arayışı başladı.

Fink'in ayrılığı sonrasında Samsunspor'un yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Domenico Tedesco'ya yapıldığı öne sürülen teklifin reddedilmesinin ardından kırmızı-beyazlı ekibin hangi isimle anlaşacağı ve yeni teknik direktörün ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı.