Salı hangi diziler var? 7 Temmuz bugün dizi yok mu?
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 7 Temmuz 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 TEMMUZ 2026
18:00 – Ana Haber (Canlı)
19:00 - Arjantin - Mısır | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
21:15 - Hür
22:15 - Kupa Saati
23:00 - İsviçre - Kolombiya | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
01:30 - Seksenler
02:50 - Yürek Çıkmazı
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -