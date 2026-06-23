Sahra Işık kimdir? Sahra Işık kaç yaşında, nereli?

Başarılı modellik kariyeri ve ekran projeleriyle tanınan Sahra Işık, gündemdeki yerini koruyor. Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan ünlü isim hakkında vatandaşlar internet üzerinden bilgi arayışını sürdürüyor. Sahra Işık kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden Sahra Işık'ın yaşamı, kariyer yolculuğu ve merak edilen tüm detayları...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, Türk model, oyuncu ve televizyon yarışmacısıdır. Güzellik yarışmalarındaki dereceleri ve katıldığı televizyon programlarıyla tanınan Sahra Işık, özellikle Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

SAHRA IŞIK KAÇ YAŞINDA?

Sahra Işık, 27 Eylül 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

SAHRA IŞIK NERELİ?

Sahra Işık, İstanbul doğumludur. Aslen Karadeniz kökenli olduğu bilinmektedir.

SAHRA IŞIK'IN KARİYERİ

Sahra Işık, kariyerine modellik yaparak başladı. 2013 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında üçüncülük elde ederek adını duyurdu. Daha sonra Survivor yarışmasına katılarak televizyon dünyasında tanınan isimlerden biri haline geldi.

Yarışma kariyerinin ardından oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Sahra Işık, çeşitli dizi ve televizyon projelerinde yer aldı. Sosyal medya paylaşımları ve ekran projeleriyle magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında bulunmaya devam etmektedir.