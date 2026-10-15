Reşat Onur Coşkunses hangi takımlı, hakem Reşat Onur Coşkunses kimdir?

Hakem Reşat Onur Coşkunses kimdir sorusu, Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesinde arama motorlarında en çok aranan konular arasına girdi. Süper Lig'de görev yapan hakemler arasında yer alan Coşkunses, bu sezon da farklı karşılaşmalarda düdük çaldı. 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadelede Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapacak. Reşat Onur Coşkunses hangi takımı tutuyor? Tüm detaylar haberimizde…

REŞAT ONUR COŞKUNSES HANGİ TAKIMLI?

Reşat Onur Coşkunses'in hangi takımı tuttuğuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Profesyonel futbol hakemleri, tarafsızlık ilkesi gereği tuttukları takımı açıklamıyor. Sosyal medyada hakemlerin takım tercihlerine dair zaman zaman iddialar ortaya atılsa da Coşkunses'in herhangi bir kulübü desteklediğini gösteren doğrulanmış bir bilgi ya da açıklama yok. Bu nedenle hakemle ilgili kaynağı belirsiz paylaşımlara itibar edilmemesi gerekiyor.

HAKEM REŞAT ONUR COŞKUNSES KİMDİR?

Reşat Onur Coşkunses, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu bünyesinde görev yapan ve Trendyol Süper Lig'de maç yöneten hakemlerden biri. Coşkunses, bu sezon Süper Lig'de farklı karşılaşmalarda orta hakem olarak görevlendirildi. Deneyimli hakem, sezonun 4. haftasında oynanan Kocaelispor - Samsunspor mücadelesini de yönetmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ankara'da oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak Reşat Onur Coşkunses görev yapacak. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ve Hüseyin Aylak üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

HAKEM ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Süper Lig'de görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirleniyor. MHK, her hafta oynanacak maçların hakem kadrolarını açıklıyor. Atamalarda hakemlerin klasmanı, performans değerlendirmeleri ve görev yapacakları maçların önemi gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Hakemlerin, mensubu bulundukları bölgeyle ilişkili takımların maçlarında görevlendirilmemesine de dikkat ediliyor.