Recep İvedik filmi oyuncuları kim, konusu ne? Recep İvedik 1 filmi ne zaman çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik konusu nedir, Recep İvedik oyuncuları kimler ve Recep İvedik özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2008 yılında vizyona giren Recep İvedik, Şahan Gökbakar’ın hayat verdiği ikonik karakterin ilk sinema filmi olarak Türk komedi sinemasında önemli bir yer edindi. Film, sokakta bulduğu bir cüzdanı sahibine ulaştırmak için Antalya’ya doğru yola çıkan Recep’in başından geçen eğlenceli olayları konu alıyor. Yolculuk boyunca karşılaştığı komik ve sıra dışı durumlar, filmin ana hikâyesini oluşturuyor.

RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Şahan Gökbakar yer alırken, Fatma Toptaş, Tuluğ Çizgen, Lemi Filozof, Hakan Bilgin ve Vural Buldu gibi isimler de oyuncu kadrosunda bulunuyor. Geniş kadrosuyla dikkat çeken yapım, Türk sinemasının en çok izlenen komedi filmleri arasında yer alıyor.

RECEP İVEDİK 1 NE ZAMAN ÇEKİLDİ VE VİZYONA GİRDİ?

Recep İvedik’in ilk filmi 2008 yılında çekildi ve 22 Şubat 2008 tarihinde sinemalarda gösterime girdi. Film, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi görerek kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul Güngören ve Antalya’da gerçekleştirildi. Özellikle Antalya’daki otel sahneleri hikâyenin önemli bir bölümünü oluştururken, film farklı mekânlarıyla dikkat çekti