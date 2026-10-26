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Rasim Özdemir kimdir, hangi partiden? Bolu Belediyesi başkan yardımcısı Rasim Özdemir kaç yaşında, nereli?

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Rasim Özdemir kimdir, hangi partiden? Bolu Belediyesi başkan yardımcısı Rasim Özdemir kaç yaşında, nereli?
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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, gazetecilik geçmişi ve yerel yönetimde üstlendiği görevlerle tanınan isimler arasında yer alıyor. Uzun yıllar medya sektöründe çalışan Özdemir’in eğitim hayatı, mesleki kariyeri, siyasi geçmişi ve özel yaşamına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Rasim Özdemir kimdir, hangi partiden? Bolu Belediyesi başkan yardımcısı Rasim Özdemir kaç yaşında, nereli? Detaylar...

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, gazetecilik geçmişi ve belediyedeki görevleriyle tanınıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Özdemir'in hayatı, yaşı, memleketi ve siyasi geçmişi merak ediliyor. Peki, Rasim Özdemir kimdir, hangi partiden? Bolu Belediyesi başkan yardımcısı Rasim Özdemir kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

RASİM ÖZDEMİR HANGİ PARTİDEN?

Rasim Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile siyasi geçmişi bulunan bir isimdir. Özdemir, 2004-2009 yılları arasında CHP'den Bolu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Belediye başkan yardımcılığı görevine geçişi sırasında parti üyeliğinden ayrılan Özdemir, 15 Mart 2023'te CHP'ye yeniden katıldı.

RASİM ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu Rasim Özdemir, 2026 yılı itibarıyla 46 veya 47 yaşındadır. Doğum gününe ilişkin kesin tarih paylaşılmadığı için yaşı net olarak belirtilemiyor.

RASİM ÖZDEMİR NERELİ?

Rasim Özdemir, 1979 yılında Bolu'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Bolu İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesinin elektrik bölümünden mezun oldu. Eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde sürdürdü. Ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans eğitimi aldığı belirtildi.

RASİM ÖZDEMİR'İN MESLEĞİ VE KARİYERİ

Uzun yıllar gazetecilik yapan Rasim Özdemir, 1997-2019 yılları arasında Köroğlu Gazetesi ve Köroğlu TV'de haber müdürlüğü görevini yürüttü. Sarı Basın Kartı sahibi olan Özdemir, Boluspor yönetiminde ve Bolu Gazeteciler Cemiyetinde de görev aldı.

9 Temmuz 2019'da Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne atanan Özdemir, belediye başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

RASİM ÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bolu Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve zimmet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı, ardından jandarma komutanlığına götürüldükleri bildirildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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