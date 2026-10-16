Rafael Leao neden eleştiriliyor? Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao kimdir, kaç yaşında, kaç euroya transfer oldu?

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Galatasaray'ın 13 Ekim 2026 akşamı RAMS Park'ta sevinebildiği tek an 27. dakikada geldi. Rafael Leao sol kanattan topu Aleksey Batrakov'a bıraktı, genç orta saha skoru 1-0'a getirdi. Gerisi Barcelona'nın oldu: Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle maç 4-1 bitti. AA'nın maç raporuna göre Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta puan alamadı.

Asist Leao'nun adının yanına yazıldı ama maçtan sonra konuşulan o olmadı. Yaz transfer döneminin son günlerinde 38 milyon euroya alınan Portekizli, iki gün boyunca spor basınının hedefindeydi.

RAFAEL LEAO NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Milliyet'in aktardığı istatistiklere göre Leao, Barcelona karşısında 90 dakika sahada kaldı ve 18 kez top kaybetti. Pas isabeti yüzde 59'da kaldı; bir isabetli orta ve bir başarılı çalımla oynadı, hiç şut çekmedi. Sabah, oyuncunun takımın önde yaptığı prese katılmadığını ve savunmaya yardım etmediğini yazdı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta, Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kaybettiği Sporting maçında ise yalnızca 32 dakika oynamıştı. Sporting, Leao'nun futbolu öğrendiği kulüp.

RAFAEL LEAO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rafael Leao, Galatasaray'da forma giyen Portekizli sol kanat oyuncusu. Tam adı Rafael Alexandre da Conceição Leão. 10 Haziran 1999'da Portekiz'de doğdu, 27 yaşında. Boyu 1,88 metre. Sol kanadın yanında forvet olarak da oynayabiliyor.

SPORTING'DEN TARTIŞMALI AYRILIK

Leao 2008'de Sporting'in altyapısına girdi ve 2017-18 sezonunda A takımda forma giymeye başladı. Mayıs 2018'de bir grup taraftar kulübün Alcochete'deki tesislerine saldırdı. Leao bu saldırıyı gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı feshetti ve Fransa'ya, Lille'e gitti.

Ayrılık mahkemelik oldu. Portekiz gazetesi Diário de Notícias'ın haberine göre spor tahkim mahkemesi Mart 2020'de oyuncunun Sporting'e 16,5 milyon euro ödemesine hükmetti, Lizbon'daki istinaf mahkemesi de Ocak 2022'de bu kararı onadı.

LILLE'DEN MİLAN'A, ORADAN ŞAMPİYONLUĞA

Lille'de tek sezon oynayan Leao, 2018-19'da Fransa Ligue 1'de 8 gol attı. 2019 yazında İtalya'ya, Milan'a transfer oldu. Milan'da yedi sezon geçirdi.

Kariyerinin zirvesi 2021-22 sezonuydu. Milan o sezon Serie A şampiyonu oldu, Leao da ligin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Galatasaray'ın resmi sitesindeki tanıtım yazısına göre Milan 2023'te sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzatmıştı.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINDA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

A milli takımdaki ilk maçına 2021'de çıktı. 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası kadrolarında yer aldı. Portekiz formasıyla 47 maçta 6 gol attı.

GALATASARAY'A NE ZAMAN GELDİ?

Galatasaray, transferi 30 Ağustos 2026'da resmen açıkladı. Flashscore'un kulübün açıklamasına dayanarak verdiği bilgiye göre Milan'a 38 milyon euro ödendi ve Leao'nun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'si İtalyan kulübüne gidecek. Leao, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına 1 Eylül'de çıktı.