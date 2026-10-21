Rade Obrenovic kimdir? Trabzonspor'un 4-0 yenildiği maçın hakemi Lille'de düdük çalacak

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu akşam Lille'e konuk olacağı maçta düdük Sloven hakem Rade Obrenovic'te. 36 yaşındaki hakem, bu sezon Türk futbolseverlerin karşısına ikinci kez çıkıyor: ağustosta Trabzonspor'un Budapeşte'de Ferencváros'a 4-0 yenildiği maçı da o yönetmişti.

LİLLE-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Lille-Galatasaray maçının hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic. Karşılaşma 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te Pierre Mauroy Stadı'nda başlayacak.

Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Matej Zunic yapacak. Dördüncü hakem Martin Matosa. VAR'da Matej Jug görev alacak, VAR yardımcısı ise Hollandalı Dennis Higler. Ekipte Higler dışındaki herkes Sloven.

RADE OBRENOVIC KİMDİR?

Rade Obrenovic, Slovenya birinci ligi PrvaLiga'da ve UEFA organizasyonlarında maç yöneten bir futbol hakemi. Büyük maçlara 5 Nisan 2013'te Slovenya ikinci liginde (Druga Liga) çıktığı ilk maçla başladı.

2017'den beri FIFA kokartı taşıyor. UEFA'daki ilk görevi de aynı yıl, mart ayında oynanan bir 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçıydı. UEFA, Aralık 2025'te açıkladığı listeyle onu elit kategoriye yükseltti; bu terfi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girdi.

RADE OBRENOVIC KAÇ YAŞINDA?

Rade Obrenovic 36 yaşında. 28 Ağustos 1990'da doğdu.

RADE OBRENOVIC NERELİ?

Rade Obrenovic Slovenyalı. Başkent Ljubljana'da doğdu ve Slovenya federasyonuna bağlı olarak görev yapıyor.

RADE OBRENOVIC HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Rade Obrenovic, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında orta hakemlik yaptı. 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin'in Real Madrid'e 3-2 yenildiği maçı yönetti.

Almanya'da oynanan EURO 2024'te hakem kadrosundaydı ve beş maçta dördüncü hakem olarak görev aldı. 15 Kasım 2024'te Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Danimarka ile İspanya'yı karşı karşıya getiren maçın hakemi de oydu.

RADE OBRENOVIC TRABZONSPOR MAÇINDA NE OLDU?

Rade Obrenovic, 27 Ağustos 2026'da Budapeşte'de oynanan Ferencváros-Trabzonspor maçını yönetti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşıydı. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor, bu maçtan 4-0 yenik ayrıldı ve Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

O akşam da yardımcılarından biri Jure Praprotnik, VAR'daki isim Matej Jug'du. Bu ikili Lille'de de Obrenovic'in ekibinde.