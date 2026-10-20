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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Barcelona karşı karşıya gelecek. 20 Ekim 2026 Salı günü Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati ve canlı yayın kanalı belli oldu. İki takımın da 6 puanla çıkacağı karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Peki, PSG Barcelona maçı hangi kanalda, nereden izlenir? PGS Barcelona maçı şifresiz mi yayınlanacak? Detaylar...

PSG BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Barcelona maçı, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin yayınını tabii Spor üzerinden izleyebilecek.

PGS BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

PSG-Barcelona karşılaşmasının yayın kanalı tabii Spor olarak açıklandı. Maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise verilen bilgilerde ayrıca bir açıklama bulunmuyor.

PGS BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesi, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Paris'teki Parc des Princes Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.