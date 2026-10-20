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Sonbaharın dikkat çeken gök olayları arasında yer alan Orionid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl gökyüzü meraklılarının ilgisini çeken doğa olayı, ekim ayının son günlerine yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Türkiye'den de gözlemlenebilecek meteor yağmurunun tarihi, izlenebileceği saatler ve en uygun gözlem noktaları merak ediliyor. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenir? Detaylar...

ORIONID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sonbaharın dikkat çeken gök olaylarından Orionid (Avcı) meteor yağmuru, 2026 yılında en yoğun dönemine 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece ulaşacak. Halley Kuyrukluyıldızı'nın geride bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle meydana gelen meteor yağmuru, uygun hava ve gözlem koşullarında Türkiye'nin farklı bölgelerinden çıplak gözle takip edilebilecek.

Gökyüzü meraklılarının yakından takip ettiği Orionid meteor yağmurunu izlemek isteyenler için gece yarısından sonraki saatler öne çıkıyor. Özellikle 03.00 ile 06.00 saatleri arasındaki zaman dilimi, gökyüzü gözlemi açısından önem taşıyor. Peki, Orionid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek, Türkiye'den görülecek mi ve en iyi gözlem noktaları nereler olacak?

ORIONID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Orionid meteor yağmuru, 2026 yılında Türkiye'den de gözlemlenebilecek gök olayları arasında yer alıyor. Meteor yağmurunu izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Uygun gözlem koşullarında çıplak gözle takip edilebilen bu doğa olayı, şehir ışıklarından uzak ve karanlık bölgelerde daha net görülebiliyor.

Gözlem sırasında yapay ışıkların az olduğu, gökyüzünün açık olduğu alanların tercih edilmesi gerekiyor. Şehir merkezlerindeki ışık kirliliği, meteorların oluşturduğu ışık izlerinin fark edilmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle Türkiye'de meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin karanlık gözlem noktalarına yönelmesi önem taşıyor.

ORIONID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Orionid meteor yağmurunu gözlemlemek için Türkiye'de şehir ışıklarından uzak, açık ve karanlık alanlar tercih edilebilir. Kapadokya, Kaz Dağları, Karadeniz yaylaları, Antalya ve Muğla kıyıları ile milli parklar, meteor yağmurunu izlemek için öne çıkan bölgeler arasında bulunuyor.

Bu bölgelerde gözlem yaparken çevredeki yapay ışıkların az olması, gökyüzündeki meteor izlerinin seçilmesini kolaylaştırabiliyor. Açık bir görüş alanına sahip olmak da gökyüzünü takip etmek açısından önem taşıyor.

İSTANBUL'DA METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

İstanbul'da Orionid meteor yağmurunu izlemek isteyenler için şehir merkezinden uzak ve ışık kirliliğinin görece az olduğu bölgeler öne çıkıyor. Şile, Ağva, Polonezköy ve Silivri'nin kırsal kesimleri, gözlem için değerlendirilebilecek noktalar arasında yer alıyor.

Metropolün yoğun ışıklarının gökyüzü gözlemini zorlaştırabilmesi nedeniyle daha karanlık alanların tercih edilmesi gerekiyor. Meteor yağmurunu çıplak gözle takip etmek isteyenlerin, açık gökyüzüne sahip bir gözlem noktası seçmesi önem taşıyor.

ORIONID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyrukluyıldızı'nın geride bıraktığı toz, taş ve buz parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle meydana gelen bir gök olayıdır. Dünya, bu parçacıkların bulunduğu bölgeden geçerken küçük parçacıklar atmosfere yüksek hızlarla girer ve sürtünmenin etkisiyle yanarak parlar. Gökyüzünde görülen ışık çizgileri, meteor yağmurunun gözlemlenebilen görüntüsünü oluşturur.

Meteorların gökyüzünde Avcı (Orion) Takımyıldızı yönünden çıkıyormuş gibi görünmesi, bu gök olayının Orionid adını almasını sağlar. Her yıl belirli bir dönemde gözlemlenebilen Orionid meteor yağmuru, sonbahar mevsiminin dikkat çeken gök olaylarından biri olarak biliniyor.

2026 yılında 2 Ekim ile 7 Kasım arasında aktif olan meteor yağmurunun en yoğun dönemi, 21 Ekim gecesi başlayarak 22 Ekim sabahına kadar devam edecek. Gözlem için özellikle gece yarısından sonraki saatler öne çıkarken 03.00-06.00 aralığı, meteor yağmurunu takip etmek isteyenlerin değerlendirebileceği zaman dilimi olarak belirtiliyor.