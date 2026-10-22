Omonia Benfica maçı hangi kanalda, Omonia Benfica nereden CANLI izlenir?

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Omonia – Benfica maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. İşte Omonia – Benfica maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

OMONİA BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Omonia ile Benfica arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, TRT 1 ve TRT Spor yayın akışında yer almıyor.

OMONİA BENFİCA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 2 kanalına ulaşabilecek. Tabii Spor 2’nin Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için mücadele yalnızca internetten izlenebilecek. Yayına akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması veya internet sitesi aracılığıyla erişmek mümkün. Tabii Spor kanallarındaki yabancı takımların UEFA maçları Premium üyelik kapsamında yer aldığı için izleyicilerin tabii Premium üyeliğine sahip olması gerekiyor.

OMONİA BENFİCA MAÇI HANGİ GÜN?

Omonia ile Benfica, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak.

OMONİA BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesinde fayda var.

OMONİA BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Lefkoşa’nın güneyinde bulunan GSP Stadyumu’nda oynanacak. Omonia, iç saha maçlarına ev sahipliği yapan bu statta taraftarının desteğini arkasına alarak Portekiz devine karşı sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

OMONİA VE BENFİCA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Omonia, Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde bulunan ve adanın güneyindeki ligde mücadele eden köklü kulüplerden biri. Benfica ise Portekiz’in başkenti Lizbon’u temsil eden ve Portekiz Ligi’nde yer alan bir kulüp. 1961 ve 1962’de üst üste Avrupa Kupası’nı kazanan Benfica, Portekiz futbolunun en başarılı ve en çok taraftara sahip kulüpleri arasında gösteriliyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı tabii üzerinden izlenmesi öneriliyor.