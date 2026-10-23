Olympiakos Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, Olympiakos vs Fenerbahçe Tarfin nereden CANLI izlenir?

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Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçı bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.15’te başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de Euroleague’in yayıncısı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Olympiakos – Fenerbahçe Tarfin maçının saati, salonu ve yayın bilgileri.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki Euroleague mücadelesi, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE TARFİN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport’u Turkcell TV+ üzerinde 77 numaralı kanaldan takip edebilecek. S Sport, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise maçı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ GÜN?

Olympiakos ile Fenerbahçe Tarfin, bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Euroleague normal sezon programında yer alıyor.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.15’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Yunanistan’ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak. Coşkulu taraftar atmosferiyle tanınan salon, Euroleague’in en zorlu deplasmanlarından biri olarak gösteriliyor.

AVRUPA BASKETBOLUNUN İKİ DEVİ KARŞI KARŞIYA

Olympiakos, Euroleague’de üç kez şampiyonluk yaşayan ve Avrupa basketbolunun en köklü kulüplerinden biri olarak bilinen bir ekip. Fenerbahçe ise 2017 ve 2025’te kazandığı Euroleague şampiyonluklarıyla Türk basketbolunun Avrupa’daki en başarılı temsilcileri arasında yer alıyor. İki takım arasındaki maçlar, son yıllarda Euroleague’in en çekişmeli mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.