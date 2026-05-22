Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı nerede, hangi şehirde, hangi ülkede, hangi statta oynanıyor?

“Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi ülkede, hangi şehirde oynanacak?” sorusu EuroLeague Final Four yaklaşırken en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. Final bileti için karşı karşıya gelecek iki güçlü ekibin mücadelesinin oynanacağı yer bilgisi basketbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

OLYMPIAKOS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague Final Four yarı final karşılaşmasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik karşılaşma saat 18:00’de başlayacak ve finale yükselen tarafı belirleyecek.

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague Final Four kapsamında oynanacak Olympiakos – Fenerbahçe Beko maçı S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol tutkunları karşılaşmayı farklı platformlar üzerinden şifreli yayın seçenekleriyle takip edebilecek.

S SPORT YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maç S Sport üzerinden Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile karşılaşmaya erişim sağlanabilecek.

S SPORT PLUS İLE DİJİTAL İZLEME SEÇENEĞİ

S Sport Plus platformu üzerinden de Olympiakos – Fenerbahçe Beko mücadelesi canlı yayınlanacak. İnternet tabanlı hizmet sunan platform, EuroLeague karşılaşmalarını yüksek görüntü kalitesiyle izleme imkânı sağlıyor.

IDMAN TV YAYIN BİLGİLERİ

Idman TV de karşılaşmayı yayınlayan kanallar arasında yer alıyor. Azerspace 46E uydusu üzerinden ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak yayın yapan kanal, basketbolseverlere alternatif izleme imkânı sunuyor.

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

EuroLeague Final Four yarı final karşılaşması Atina'da Telekom Center'da oynanıyor.