NİSAN AYI ENFLASYON ORANI: Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu mu, ne kadar? SON DAKİKA! Nisan ayı enflasyon rakamları kaç çıktı?

Nisan ayına ait enflasyon verileri açıklanmadan önce ekonomi gündeminde soru işaretleri artarken, milyonlarca kişinin gözü kritik açıklamaya çevrildi. “Nisan enflasyonu belli oldu mu, rakamlar ne çıktı?” soruları gündemin üst sıralarına yükselirken, beklentiler ile açıklanacak resmi veriler arasındaki fark merak konusu oldu. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu mu, ne kadar? Nisan ayı enflasyon rakamları kaç çıktı?

Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken, ekonomi gündeminde tansiyon yükseliyor. Vatandaşlar ve piyasalar, “Rakamlar açıklandı mı, enflasyon ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor. Açıklanacak verilerin ekonominin genel seyrine nasıl etki edeceği merak edilirken, gözler resmi kurumdan gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Beklentiler ile açıklanacak oran arasındaki fark ise şimdiden en çok konuşulan başlıklar arasında yerini aldı. Detaylar haberin devamında...

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?

2026 yılının nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yüzde 4,18, yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYINDA ENSLASYON YÜZDE 4,18 ARTTI

Buna göre, TÜFE'deki değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUT HARCAMALARINDA

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış, ulaştırmada yüzde 4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

147 KALEMDE ARTIŞ VAR

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

