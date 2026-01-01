Nevşehir okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

Nevşehir'de kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Kentte 2 Ocak Perşembe günü beklenen yoğun kar yağışı, öğrenciler ve veliler için en çok merak edilen soruyu gündeme taşıdı: Okullar tatil olacak mı? Soğuk hava, yüksek nem ve rüzgarlı koşullar, günlük yaşamı zorlaştırırken kar tatili olasılığı, özellikle aileler ve öğrenciler için büyük önem taşıyor.

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir'de hava durumu, kış aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde karlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının gün boyunca sürebileceğini ve özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artabileceğini belirtiyor.

Sıcaklık: -3°C

Hava Durumu : Karlı

Yağış Olasılığı: %65

Nem Oranı: %93

Rüzgar Hızı: 19 km/s

Karlı havanın etkisiyle şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda gecikmeler yaşanabilir. Vatandaşların, özellikle sabah saatlerinde ve öğleden sonra yoğunlaşacak kar yağışına karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.

2 OCAK NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak'ta Nevşehir'de okulların tatil olup olmayacağı konusunda valilikten resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler tatil kararını merakla bekliyor.