Haberler

Nevşehir okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

Nevşehir okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de kış sert bir şekilde kendini gösteriyor. Kentte 2 Ocak Perşembe günü beklenen yoğun kar ve dondurucu soğuklar, öğrenciler ve veliler için tek bir soruyu öne çıkarıyor: 2 Ocak Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklama haberimizde!

Nevşehir'de kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Kentte 2 Ocak Perşembe günü beklenen yoğun kar yağışı, öğrenciler ve veliler için en çok merak edilen soruyu gündeme taşıdı: Okullar tatil olacak mı? Soğuk hava, yüksek nem ve rüzgarlı koşullar, günlük yaşamı zorlaştırırken kar tatili olasılığı, özellikle aileler ve öğrenciler için büyük önem taşıyor.

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir'de hava durumu, kış aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde karlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının gün boyunca sürebileceğini ve özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artabileceğini belirtiyor.

Sıcaklık: -3°C

Hava Durumu : Karlı

Yağış Olasılığı: %65

Nem Oranı: %93

Rüzgar Hızı: 19 km/s

Karlı havanın etkisiyle şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda gecikmeler yaşanabilir. Vatandaşların, özellikle sabah saatlerinde ve öğleden sonra yoğunlaşacak kar yağışına karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.

Nevşehir okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

2 OCAK NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak'ta Nevşehir'de okulların tatil olup olmayacağı konusunda valilikten resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler tatil kararını merakla bekliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor