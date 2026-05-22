Murat Karayalçın kaç yaşında, Murat Karayalçın siyaseti bıraktı mı?

MURAT KARAYALÇIN KAÇ YAŞINDA?

Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden biri olan Murat Karayalçın yeniden gündemde yer aldı. Uzun yıllar aktif siyasette görev yapan Karayalçın’ın yaşı, siyasi kariyeri ve günümüzde siyasete devam edip etmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından “Murat Karayalçın kaç yaşında, siyaseti bıraktı mı?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevleriyle hafızalarda yer edinen Karayalçın, Türk siyasi tarihinin önemli figürleri arasında gösteriliyor. Siyasi kariyerine ilişkin son durum ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Murat Karayalçın, 1943 yılında dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 83 yaşında olan deneyimli siyasetçi, uzun yıllar boyunca sosyal demokrat çizgide aktif görev aldı.

MURAT KARAYALÇIN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Murat Karayalçın, Türkiye’de özellikle yerel yönetim ve koalisyon hükümetleri dönemindeki görevleriyle tanınıyor. 1989-1993 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Karayalçın, daha sonra Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Ayrıca Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanlığı görevini de üstlendi.

MURAT KARAYALÇIN SİYASETİ BIRAKTI MI?

Deneyimli siyasetçi aktif görevlerde yer almasa da zaman zaman siyasi gündeme ilişkin açıklamalarıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Bu nedenle Murat Karayalçın’ın siyaseti tamamen bıraktığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Özellikle sosyal demokrat siyasete yönelik değerlendirmeleri ve çeşitli etkinliklerde yaptığı konuşmalar dikkat çekiyor.

