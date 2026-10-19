Monza Cagliari maçı hangi kanalda, Monza Cagliari nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Monza Cagliari nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Serie A'nın Türkiye'deki yayıncısı S Sport, karşılaşmayı S Sport 2 kanalından ve dijital platformu S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlayacak. Haftanın kapanış maçlarından biri olan mücadele, iki takım için de puan tablosu açısından önem taşıyor. Monza - Cagliari maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

MONZA CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Monza - Cagliari maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İtalya Serie A'nın Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport, karşılaşmayı hem televizyon kanalı hem de dijital platformu aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

MONZA CAGLİARİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport 2 kanalına Turkcell TV+ platformunda 78. kanal üzerinden ulaşabiliyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus dijital platformunu kullanabilecek. S Sport Plus'a internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

MONZA CAGLİARİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Monza - Cagliari maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için S Sport kanallarının yer aldığı bir platform paketine ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

MONZA CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da oynanacak Monza - Cagliari maçı, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak.

MONZA CAGLİARİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Monza'nın iç saha maçlarını oynadığı U-Power Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Milano'nun hemen kuzeyindeki Monza kentinde bulunan stadyum, daha önce Brianteo adıyla biliniyordu.

MONZA VE CAGLİARİ'NİN HEDEFİ 3 PUAN

Lombardiya bölgesinin temsilcisi Monza, taraftarı önünde Cagliari'yi mağlup ederek Serie A'daki puan durumunu iyileştirmeyi hedefliyor. 1969-1970 sezonunda İtalya şampiyonluğu yaşayan köklü kulüp Cagliari ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde olacak.