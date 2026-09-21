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Futbolda milli ara heyecanı devam ederken gözler yeniden lig maçlarına çevrildi. “Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milli takım karşılaşmalarının ardından liglerin başlayacağı tarih, maç takvimini yakından takip eden taraftarlar için merak konusu oldu.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR? 2026 MİLLİ ARA TAKVİMİ

Futbolda milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara başlarken, futbolseverler “Milli ara ne zaman bitiyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı. A Milli Futbol Takımı'nın eylül-ekim döneminde oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ve milli aranın sona ereceği gün belli oldu.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle liglere verilen milli ara 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Bu süreçte milli takım, gruptaki rakipleriyle kritik karşılaşmalara çıkacak.

Milli ara kapsamında Türkiye, Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Millilerin eylül-ekim dönemindeki maç programında iki karşılaşma Türkiye'de, iki karşılaşma ise deplasmanda oynanacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Futbolseverlerin merak ettiği “Milli ara ne zaman sona erecek?” sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre milli ara 6 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Böylece liglerde mücadele eden takımlar, milli maçların tamamlanmasının ardından yeniden lig karşılaşmalarına dönecek.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın milli ara dönemindeki maç programı şu şekilde:

• 25 Eylül Cuma: Türkiye - Fransa | Kocaeli Stadyumu

• 28 Eylül Pazartesi: Türkiye - İtalya | Bursa Atatürk Spor Kompleksi

• 2 Ekim Cuma: Belçika - Türkiye | Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege

• 5 Ekim Pazartesi: İtalya - Türkiye | Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna

MİLLİ MAÇLAR SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın söz konusu karşılaşmalarının tamamı TSİ 21.45'te başlayacak. Türkiye, milli ara kapsamında Fransa ve İtalya'yı kendi sahasında ağırlarken, Belçika ve İtalya deplasmanlarında mücadele edecek.

MİLLİ ARA SONRASI LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli takımın 5 Ekim'de İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın ardından, milli ara 6 Ekim'de sona erecek. Bu tarihten sonra futbolseverlerin gözü yeniden lig fikstürüne çevrilecek. Lig maçlarının dönüş tarihi ise ilgili organizasyonların resmi maç programlarına göre takip edilecek.