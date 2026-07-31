Mesut Özarslan kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli?

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören'in belediye başkanı Dr. Mesut Özarslan, mühendislik, bürokrasi, özel sektör ve siyaset alanlarında üstlendiği görevlerle tanınan isimler arasında yer alıyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Keçiören Belediye Başkanı olarak seçilen Özarslan'ın eğitim hayatı, kamu görevleri ve siyasi kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kimdir? Mesut Özarslan kaç yaşında, Keçiören Belediye Başkanı nereli? İşte kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler doğrultusunda Mesut Özarslan'ın yaşamı ve kariyeri...

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Dr. Mesut Özarslan, inşaat mühendisliği alanındaki akademik eğitiminin ardından kamu yönetimi, özel sektör ve yerel yönetimlerde çeşitli görevlerde bulunan bir isimdir.

1976 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Özarslan, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden lisans diplomasını aldı. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede akademik çalışmalarını sürdürerek doktora eğitimini tamamladı ve "Dr." unvanını aldı.

Meslek hayatına kamu kurumlarında başlayan Mesut Özarslan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bünyesinde Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak görev yaptı. Kamu yönetimindeki kariyeri boyunca farklı üst düzey görevlerde bulundu.

2005 yılında Pakistan'da meydana gelen depremin ardından, Başbakanlık adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev aldı.

Kamu görevlerinin yanı sıra kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak özel sektörde faaliyet gösterdi.

Siyasi yaşamında ise İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İYİ Parti Kurucu Ankara İl Başkanı görevlerini üstlendi.

2019 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde;

BELKO Genel Müdürü,

PORTAŞ Genel Müdürü,

PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı,

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı,

ASKİ Spor Asbaşkanı,

FOMGET Kadın Futbol Takımı Asbaşkanı

görevlerinde bulundu.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

MESUT ÖZARSLAN KAÇ YAŞINDA?

Mesut Özarslan, 1976 yılında Sivas'ta doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

MESUT ÖZARSLAN NERELİ?

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Sivas doğumludur.