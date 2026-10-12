Mersin okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Ekim Salı Mersin okul yok mu (Mersin Valiliği)?

13 Ekim Salı Mersin'de okul yok mu sorusu, son saatlerde arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Olası bir tatil kararının tüm ilçeleri mi yoksa yalnızca belirli bölgeleri mi kapsayacağı, hangi eğitim kademelerinde uygulanacağı ve ne kadar süreceği öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Mersin'de yarın okullar tatil mi, Valilikten konuya ilişkin bir açıklama yapıldı mı? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 13 EKİM SALI MERSİN'DE OKUL YOK MU?

Mersin'de okullar tatil mi, 13 Ekim Salı günü okul var mı? Akdeniz genelinde etkili olan hava hareketliliğinin ardından Mersin'de yaşayan yüz binlerce öğrenci ve veli, eğitime ara verilip verilmeyeceğini merakla araştırıyor. Silifke, Tarsus, Toroslar, Mezitli ve Akdeniz başta olmak üzere kent genelinde gözler Mersin Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. İşte Mersin'de okulların durumuyla ilgili son bilgiler...

MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ekim 2026 Salı günü için Mersin genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin Mersin Valiliği tarafından açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle resmi kurumlardan aksi yönde yeni bir duyuru yapılmadığı sürece, il genelinde tüm kademelerde eğitim öğretim normal ders saatlerinde devam edecek.

SOSYAL MEDYADAKİ TATİL İDDİALARI

12 Ekim akşamından itibaren sosyal medyada ve öğrenci gruplarında, Mersin'de okulların tatil edileceğine dair teyitsiz paylaşımlar yayıldı. Bu paylaşımların ardından "Mersin'de yarın okullar tatil mi?" ve "Silifke'de okul var mı?" gibi sorular kısa sürede arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Ancak söz konusu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

SİLİFKE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hava koşullarının yakından takip edildiği Silifke'de de okulların tatil edildiğine dair doğrulanmış bir Kaymakamlık ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kararı bulunmuyor. Silifke'de öğrenciler yarın normal şekilde ders başı yapacak.

TARSUS VE DİĞER İLÇELERDE DURUM NE?

Tarsus'un yanı sıra Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde de eğitime ara verilmesine ilişkin bir karar alınmadı. Bu ilçelerde de eğitim öğretim faaliyetleri planlanan takvime uygun şekilde sürecek.

TAŞIMALI EĞİTİMDEKİ ÖĞRENCİLER

Özellikle kırsal mahallelerden taşımalı eğitimle okullarına ulaşan öğrencilerin velileri, olumsuz hava koşullarında güvenlik endişesi yaşayabiliyor. Bu nedenle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin velilerinin, okul yönetimlerinden ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelecek bilgilendirmeleri takip etmesi önem taşıyor.

SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Olumsuz hava koşullarına bağlı tatil kararları, zaman zaman gece geç saatlerde gelen meteorolojik raporlara ya da sabahın erken saatlerinde yapılan değerlendirme toplantılarına göre alınabiliyor. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin, özellikle sabah 06.30 ile 07.30 saatleri arasında yapılabilecek son dakika duyurularını takip etmesi öneriliyor.

DOĞRU BİLGİ NEREDEN ALINIR?

Okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin en doğru bilgi, Mersin Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyuru kanalları üzerinden paylaşılıyor. Sosyal medyada dolaşan ve kaynağı belirsiz tatil iddialarına itibar edilmemesi, yalnızca resmi kurumların açıklamalarının esas alınması gerekiyor.