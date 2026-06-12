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Mehmet Yıldız tutuklandı mı? SON DAKİKA! Mehmet Yıldız neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Mehmet Yıldız tutuklandı mı? SON DAKİKA! Mehmet Yıldız neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?
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Mehmet Yıldız tutuklandı mı? Son dakika gelişmesine göre İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Mehmet Yıldız hakkında verilen karar gündeme geldi. “Mehmet Yıldız neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?” soruları araştırılırken, mahkeme kararına ilişkin detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Mehmet Yıldız neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Mehmet Yıldız hakkında verilen tutuklama kararı dikkat çekti. “Son dakika Mehmet Yıldız tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MEHMET YILDIZ TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Mehmet Yıldız, mahkeme kararıyla tutuklanan 9 kişi arasında yer aldı. Böylece Mehmet Yıldız hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

MEHMET YILDIZ NEDEN TUTUKLANDI?

Mehmet Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız hakkında, dosyada yer alan iddialar doğrultusunda tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Mehmet Yıldız ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Ramos Correira ve Eren Yorulmaz yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Keremcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Ret:

çok fazla büyütülmüş bu olay bence evet yanlış yapanlar vardır ama bu kadar ünlü isimler sorgulanırken başka şeyler önemliyken haber sitelerinde saatlerce böyle haber dönüyor kafayı yıyor insanın sonunda ne tutuklanan var ne de serbest kalan bunların hayatı etkileniyor gereksiz baskı oluşuyor medyanın böyle yapması doğru olmaz yani

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Haber Yorumlarıİlhan Kocyigit:

haberin yazılışı çok eksik kaldığını düşünüyorum neyin ne olduğu tam anlaşılmıyor dosyada yer alan iddialar doğrultusunda diyip geçiyor ama asıl iddiaların ne olduğu belli değil test sonuçları ne çıktı diye soruyoruz cevap yok operasyon nasıl başladı onu da bilmiyoruz bu kadar gündem oluşturursa biraz daha detaylı yazılması gerekmez miydi

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Haber YorumlarıMümtaz Varıs:

ya bu kadınlar ne zaman anlar ki böyle işlere bulaşmanın sonu böyle olur tabii ki tutuklanacak eğer erkekler gibi akıllarını kullansalar belki başlarına bela gelmezdi

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