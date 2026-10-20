MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak? (5, 6 ve 7, 9, 10 ve 11. sınıf)

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarına ilişkin okul geneli ortak yazılı sınav takvimini açıkladı. Peki, 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak? (5, 6 ve 7, 9, 10 ve 11. sınıf) MEB ortak sınav takvimi haberimizde.

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavları için belirlenen takvime göre, ortaokul ve liselerde okul geneli ortak yazılı sınavlar 3-13 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Uygulama, ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsayacak.

1. DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları, 3 Kasım 2026 Salı günü başlayacak ve 13 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Ortaokul ve liselerde uygulanacak sınavlar, Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek.

Ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsayan uygulamada derslere göre farklı sınav tarihleri belirlendi. Buna göre liselerde biyoloji sınavı 3 Kasım'da, kimya ve tarih sınavları 4 Kasım'da, matematik sınavı 5 Kasım'da, fizik ve felsefe sınavları ise 6 Kasım'da yapılacak.

Takvimin devamında coğrafya sınavı 10 Kasım'da, Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları 11 Kasım'da gerçekleştirilecek. İngilizce sınavı ise 13 Kasım'da yapılacak.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlar arasında yer alan 6'ncı sınıf matematik sınavı 11 Kasım Çarşamba, 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı ise 12 Kasım Perşembe günü uygulanacak.

LİSE ORTAK SINAV HANGİ DERSLERDEN YAPILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavları kapsamında liselerde biyoloji, kimya, tarih, matematik, fizik, felsefe, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden sınav yapılacak.

Belirlenen takvime göre lise ortak yazılı sınavlarının derslere göre tarihleri şöyle:

3 Kasım 2026: Biyoloji

4 Kasım 2026: Kimya ve tarih

5 Kasım 2026: Matematik

6 Kasım 2026: Fizik ve felsefe

10 Kasım 2026: Coğrafya

11 Kasım 2026: Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi

13 Kasım 2026: İngilizce

Ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi birinci dönem birinci sınavı, 12 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İNGİLİZCE DERSİNDE HANGİ SINIFLARDA ORTAK SINAV YAPILMAYACAK?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında 7'nci ve 11'inci sınıf İngilizce derslerinde ortak yazılı sınav uygulaması yapılmayacak. Bu iki sınıf düzeyinde İngilizce dersi, belirtilen sistemin kapsamı dışında tutulacak.

MEB ORTAK SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı uygulama takvimine göre okul geneli ortak yazılı sınavların süresi 40 dakika olacak. Sınavların hangi ders saatinde yapılacağı ise aynı gün uygulanacak sınav sayısına göre belirlenecek.

Buna göre aynı gün tek sınav yapılması durumunda sınav ikinci ders saatinde uygulanacak. Aynı gün iki sınavın yapılması halinde ise sınavlar ikinci ve dördüncü ders saatlerinde gerçekleştirilecek.

10 Kasım 2026 tarihinde yapılacak okul geneli ortak yazılı sınavlar dördüncü ders saatinde uygulanabilecek. İhtiyaç duyulması halinde okul müdürlüğünün planlaması doğrultusunda sınavlar farklı bir ders saatinde de yapılabilecek.

Ortak yazılı sınavlarda 40 dakikalık süre uygulanırken sınavların ders saatlerine yerleştirilmesinde belirtilen planlama esas alınacak.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne geçiyor. Ortaokul ve liselerde toplam 16 branşta uygulanacak sistemde sınav sorularının hazırlanma süreci değişecek.

Yeni uygulamaya göre sınavlardaki iki soruyu öğretmenler belirleyecek. Geriye kalan sorular ise MEB'in soru havuzundan gelecek. Sistem, ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile liselerde 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsayacak.

Birinci dönem birinci yazılı sınavları, belirlenen takvim doğrultusunda 3 Kasım'da başlayıp 13 Kasım'da tamamlanacak. Sınavların süresi 40 dakika olarak uygulanacak.