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Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynandı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, şeflerin karşısına çıkardıkları tabaklarla değerlendirmeye alındı. Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim izleyicilerin gündemine geldi. Peki, Masterchef'te kim elendi? 4 Ekim Pazar dün akşam MasterChef son bölümde kim gitti, eleme potasında kimler vardı? Detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesine sunulan tabaklarıyla son kez mücadele etti. Gecenin sonunda rakiplerine göre daha az başarılı tabak hazırlayan yarışmacı belli oldu. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından Batuhan, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

4 EKİM PAZAR MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Kübra

Ayşe

Şiringül

Buse

Batuhan

Nurten

Şükran

Tolgahan

Sekiz yarışmacının yer aldığı eleme gecesinin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle Batuhan, MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı oldu.