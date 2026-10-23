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MasterChef yeni bölüm yok mu, neden yok, bugün MasterChef yeni bölüm yok mu?

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MasterChef yeni bölüm yok mu, neden yok, bugün MasterChef yeni bölüm yok mu?
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TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’nin takipçileri, bu akşamki yayın akışında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Özellikle hafta sonuna denk gelen akşamlarda yayın programının değişebileceği düşüncesiyle izleyiciler “MasterChef yeni bölüm yok mu?” ve “bugün MasterChef var mı?” sorularına yanıt arıyor.

Merak edilen sorunun yanıtı net: MasterChef Türkiye bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 23 Ekim 2026 Cuma akşamı için yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Yarışma, her zamanki gibi TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte MasterChef’in bu akşamki yayınına dair bilinenler.

 

MASTERCHEF BU AKŞAM NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye bu akşam ekranda. Yarışma, her zamanki yayın saatinde TV8’de izleyici karşısına çıkacak. Gün içinde saat 12.00’de ve gece 00.15’te ise yarışmanın önceki bölümlerinin tekrarları yayınlanıyor. Gündüz yayınlanan tekrar bölümler, bazı izleyicilerin yeni bölümün yayınlanmayacağını düşünmesine yol açmış olabilir.

MASTERCHEF BUGÜN SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’de TV8’de başlayacak. Yayın saatinde son dakika değişikliği olması ihtimaline karşı izleyicilerin TV8’in güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

TV8 23 EKİM YAYIN AKIŞI

TV8’in 23 Ekim Cuma yayın akışında MasterChef Türkiye, öğlen saat 12.00’de tekrar bölümüyle, akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ve gece 00.15’te yeniden tekrar bölümüyle yer alıyor. Kanalda ayrıca saat 16.00’da Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni bölümü yayınlanıyor.

MASTERCHEF CANLI NEREDEN İZLENİR?

MasterChef Türkiye’yi televizyondan izlemek isteyenler, yayın saatinde TV8’i açarak yeni bölümü takip edebilir. Yarışmayı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TV8’in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanabilir. Önceki bölümler ve öne çıkan anlar da TV8’in resmi dijital platformlarında yer alıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada “MasterChef canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar, çoğunlukla resmi olmayan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi riskler taşıyor. Yarışma zaten TV8’den şifresiz yayınlandığı için resmi kanalların tercih edilmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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