MasterChef para ödülünü kim aldı? 5 Ekim MasterChef ödül oyununu kim kazandı, MasterChef ödül kaç TL?

Masterchef Türkiye'de yeni haftanın ilk bölümünde yarışmacılar, hem lezzet hem de hız konusunda zorlu bir sınav verdi. Şeflerin hazırladığı zorlu görevde mutfakta ter döken yarışmacılardan hangisinin para ödülünün sahibi olduğu merak konusu oldu. "Masterchef ödül oyununu kim kazandı, bu hafta ödül ne kadar, kaç TL para ödülü verildi?" sorularının yanıtı ve 5 Ekim bölümünde yaşanan tüm gelişmeler haberimizde.

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın ilk bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları, büyük para ödülünü kazanmak için ödül oyununda mutfağa girdi. Şeflerin dikkatle değerlendireceği tabakların ardından gecenin kazananı belli olacak. Ödül oyununu kazanan ve para ödülünün sahibi olan yarışmacının ismi, açıklanmasının ardından haberimize eklenecek.

ÖDÜL OYUNUNDA ZORLU MÜCADELE

MasterChef'te ödül oyunları, yarışmacıların hem yeteneklerini hem de baskı altında soğukkanlılıklarını kanıtladıkları en önemli anlar arasında yer alıyor. Kırmızı ve mavi takımdan yarışmacılar, şeflerin belirlediği görev doğrultusunda en iyi tabağı ortaya koymak için kıyasıya mücadele etti. Süre baskısı altında hazırlanan tabaklar, şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından lezzet, sunum ve tekniğe göre değerlendirilecek.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU NE KADAR?

Ödül oyunlarında verilen para ödülü, her hafta görevin niteliğine göre farklılık gösterebiliyor. Bu haftaki ödül oyununun tutarı ve kazananı, bölümün yayınlanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Yarışmacılar için bu ödüller hem maddi bir kazanç hem de yarışmanın ilerleyen haftaları için önemli bir moral kaynağı oluyor.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef'in son eleme bölümünde ise duygusal anlar yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar arasında rakiplerine göre daha az başarılı tabak çıkaran yarışmacı, mutfaktaki son yemeğini hazırladı. Şeflerin yaptığı değerlendirmenin ardından en az başarılı tabağı hazırlayan Batuhan, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

BATUHAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Batuhan'ın elenmesi, hem yarışmacı arkadaşlarını hem de izleyicileri hüzünlendirdi. Mutfaktaki son anlarında yarışmacı arkadaşlarıyla vedalaşan Batuhan'ın ayrılığı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Batuhan'ın veda etmesiyle birlikte yarışmada kalan yarışmacılar arasındaki rekabet daha da kızıştı.

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye, haftanın her günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yarışmanın bölümleri hafta içi ve hafta sonu akşam saatlerinde yayınlanıyor. Dokunulmazlık, ödül ve eleme oyunlarıyla devam eden yarışmada her bölüm yeni sürprizlere sahne oluyor.

SON DURUM:

Ödül oyununu kazanan isim Tolgahan oldu.