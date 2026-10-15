Haberler

Marsilya Olympiakos maçı hangi kanalda, Marsilya Olympiakos maçı nerden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marsilya Olympiakos maçı hangi kanalda, Marsilya Olympiakos maçı nerden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marsilya ile Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi müsabakasında karşı karşıya geliyor. İki köklü kulübün kapışması 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Marsilya'daki Stade Vélodrome stadyumunda gerçekleşecek.

Avrupa kupalarındaki bu heyecan dolu maçı canlı izlemek isteyen sporseverler karşılaşmayı tabii Spor 2 ekranlarından naklen takip edebilecekler. Fransa'daki mücadele yayıncı kuruluşun dijital servisi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MARSİLYA OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MAÇIN ADI: Marsilya - Olympiakos

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 22:00

STADYUM: Stade Vélodrome (Marsilya)

YAYIN KANALI: tabii Spor 2

TABİİ SPOR 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Dijital Platform: tabii İnternet / Dijital Yayın

MARSİLYA OLYMPİAKOS MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Marsilya - Olympiakos müsabakası 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma tabii Spor 2 kanalı üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. İzleyiciler tabii platformu aracılığıyla maçı anlık olarak seyredebilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti

60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler

Barcelonalı taraftardan Galatasaray için küstahça sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gölcük'te sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, elektrik direği yan yattı

Dev istinat duvarı saniyeler içinde tuzla buz oldu

İngiliz atlet bin 700 kilometreyi 37 günde koşarak Kapadokya'ya ulaştı

Kapadokya'ya ulaşabilmek için inanılmazı başardı
Dursun Özbek, taraftarın ateş püskürdüğü yıldız oyuncusuna sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez

Taraftarın ateş püskürdüğü yıldızına sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez
İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer

İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti

Türk futbol tarihine geçti! Seneye dört büyükler peşinde koşacak
Galatasaray'da Rafael Leao beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'da Rafael Leao şoku
Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti

Kahin misin be adam! Ne söylediyse gerçekleşti