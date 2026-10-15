Marsilya Olympiakos maçı hangi kanalda, Marsilya Olympiakos maçı nerden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marsilya ile Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi müsabakasında karşı karşıya geliyor. İki köklü kulübün kapışması 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Marsilya'daki Stade Vélodrome stadyumunda gerçekleşecek.
Avrupa kupalarındaki bu heyecan dolu maçı canlı izlemek isteyen sporseverler karşılaşmayı tabii Spor 2 ekranlarından naklen takip edebilecekler. Fransa'daki mücadele yayıncı kuruluşun dijital servisi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
MARSİLYA OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
MAÇIN ADI: Marsilya - Olympiakos
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 22:00
STADYUM: Stade Vélodrome (Marsilya)
YAYIN KANALI: tabii Spor 2
TABİİ SPOR 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Dijital Platform: tabii İnternet / Dijital Yayın
MARSİLYA OLYMPİAKOS MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Marsilya - Olympiakos müsabakası 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
Karşılaşma tabii Spor 2 kanalı üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. İzleyiciler tabii platformu aracılığıyla maçı anlık olarak seyredebilirler.