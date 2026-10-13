M5 METRO SON DAKİKA! M5 metro neden gelmiyor, kaza mı yaptı? M5 metro hattında patlama mı oldu?

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İstanbul M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda meydana gelen patlama, seferlerde aksama yaşanmasına neden oldu. Dumanın istasyona yayılması üzerine yolcular tahliye edilirken Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle seferlerin belirli istasyonlar arasında devam ettiğini açıkladı. Peki, M5 metro neden gelmiyor, kaza mı yaptı? M5 metro hattında patlama mı oldu? Detaylar...

M5 METRO SON DAKİKA!

İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda meydana gelen patlama ve ardından istasyona yayılan duman nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı. Güvenlik amacıyla seferlere ara verilirken istasyonda bekleyen yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle seferlerin belirli istasyonlar arasında sürdürüldüğünü açıkladı.

M5 METRO NEDEN GELMİYOR?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Hattın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana gelmesinin ardından oluşan duman istasyona yayıldı. Olayın ardından güvenlik amacıyla metro seferleri durduruldu.

İhbar üzerine istasyona itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro bekleyen yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Seferlerde yaşanan aksama, hattın diğer bazı istasyonlarında da yolcu yoğunluğuna neden oldu.

Metro İstanbul'un açıklamasına göre M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda seferler, teknik arıza nedeniyle iki ayrı bölümde gerçekleştirilmeye başlandı. Buna göre ulaşım, Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında sürdürüldü.

M5 METRO KAZA MI YAPTI?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda yaşanan olayda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından istasyona duman yayılması üzerine güvenlik önlemleri alındı ve metro seferleri durduruldu.

İstasyonda bekleyen yolcular, görevliler tarafından tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada ise seferlerde yaşanan aksamanın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi. Paylaşılan bilgilerde metro kazası yaşandığına ilişkin bir açıklama yer almadı.

M5 METRO HATTINDA PATLAMA MI OLDU?

İstanbul'daki M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyonun içine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

M5 METRODA NEDEN PATLAMA OLDU?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda meydana gelen patlamanın, metronun bulunduğu alandaki kablolarda yaşandığı bildirildi. Ancak kablolarda patlamaya neyin neden olduğuna ilişkin paylaşılan bilgilerde ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Patlamanın ardından istasyona duman yayılması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve güvenlik amacıyla metro seferleri durduruldu. İstasyondaki yolcular görevliler tarafından tahliye edilirken, teknik arıza nedeniyle seferler hattın belirli bölümlerinde devam etti.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığını ve seferlerin kısmi olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır."