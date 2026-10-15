Lyon Crystal Palace maçı hangi kanalda, Lyon Crystal Palace maçı nerden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lyon ile Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi müsabakasında kozlarını paylaşıyor. Avrupa futbolunun önemli iki temsilcisinin karşı karşıya geleceği maç 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Parc Olympique Lyon stadyumunda oynanacak.
Avrupa kupalarındaki bu zorlu randevuyu canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı tabii Spor platformu üzerinden naklen takip edebilecekler. Fransa deplasmanındaki ve iç sahadaki bu heyecan dolu mücadele yayıncı kuruluşun dijital kanalları üzerinden sporseverlerin seyrine sunulacak.
LYON CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
MAÇIN ADI: Lyon - Crystal Palace
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 19:45
STADYUM: Parc Olympique Lyon
YAYIN KANALI: tabii Spor
TABİİ SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Turkcell TV+: 75. Kanal
Dijital Platform: tabii Uygulaması
LYON CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon - Crystal Palace karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.
Mücadele Türkiye'de tabii Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler maçı Turkcell TV+ 75. kanaldan veya tabii dijital platformu üzerinden izleyebilirler.