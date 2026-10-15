Lyon Crystal Palace maçı hangi kanalda, Lyon Crystal Palace maçı nerden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avrupa kupalarındaki bu zorlu randevuyu canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı tabii Spor platformu üzerinden naklen takip edebilecekler. Fransa deplasmanındaki ve iç sahadaki bu heyecan dolu mücadele yayıncı kuruluşun dijital kanalları üzerinden sporseverlerin seyrine sunulacak.

LYON CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MAÇIN ADI: Lyon - Crystal Palace

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

STADYUM: Parc Olympique Lyon

YAYIN KANALI: tabii Spor

TABİİ SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Turkcell TV+: 75. Kanal

Dijital Platform: tabii Uygulaması

LYON CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon - Crystal Palace karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele Türkiye'de tabii Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler maçı Turkcell TV+ 75. kanaldan veya tabii dijital platformu üzerinden izleyebilirler.