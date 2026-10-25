Logi Tómasson kimdir? Amedspor'a golü atan İzlandalı sol bek hangi takımlarda oynadı?

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Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Samsunspor-Amedspor maçında ilk gol 21. dakikada sol bekten geldi: sağ kanattan Coulibaly'nin altı pas içine gönderdiği ortada topa Logi Tómasson vurdu ve Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibinin üstünlüğü ikinci yarıda bitti. Amedspor 73. dakikada Gift Orban'ın penaltı golüyle eşitliği buldu, 83. dakikada Dia Saba'nın golüyle maçı 2-1 kazandı ve 20 puanla, rakiplerinden bir maç fazla oynayarak Süper Lig'in zirvesine çıktı. Kırmızı kart da iki kez çıktı. Samsunspor'dan Afonso Sousa 37. dakikada, Amedspor'dan Mbaye Diagne 61. dakikada oyun dışında kaldı.

LOGİ TÓMASSON AMEDSPOR'A NASIL GOL ATTI?

Logi Tómasson, Amedspor'a karşı golünü 21. dakikada sağdan gelen ortayı altı pas içinde ağlara göndererek attı. İlk yarı bu golle 1-0 bitti, ancak ligde son 6 maçını kaybederek bu karşılaşmaya çıkan Samsunspor, 24 Ekim 2026 akşamı da sahadan puansız ayrıldı.

LOGİ TÓMASSON KİMDİR?

Logi Tómasson, Samsunspor'da sol bek oynayan İzlandalı futbolcu. Profesyonel kariyerine 2018'de Víkingur Reykjavík'te başladı, 2023'te Norveç'e gitti ve 2025 yazında Strømsgodset'ten Samsunspor'a transfer oldu.

Samsunspor formasıyla ilk golünü Ağustos 2025'te, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos deplasmanında attı; Yunan ekibinin 2-1 kazandığı maçtan sonra "Gol için çok mutluyum" dedi.

LOGİ TÓMASSON KAÇ YAŞINDA?

Logi Tómasson 26 yaşında. 13 Eylül 2000'de doğan sol bek, Samsunspor'la anlaştığında 24 yaşındaydı.

LOGİ TÓMASSON MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR MU?

Logi Tómasson, İzlanda A Milli Takımı'nda forma giyiyor. 11 Ekim 2024'te Reykjavik'te oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Galler iki golle öne geçmişti; oyuna sonradan giren Tómasson gol attı ve maç 2-2 bitti.

LOGİ TÓMASSON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Logi Tómasson, A takım kariyerinin ilk beş yılını Víkingur Reykjavík'te geçirdi. Bu dönemde 2018'de ?róttur Reykjavík'e, 2020'de FH'ye kiralandı. Ardından 30 Ağustos 2023'te Norveç'in Eliteserien ekibi Strømsgodset'e transfer oldu ve burada iki sezon oynadıktan sonra 1 Temmuz 2025'te Samsunspor'a geçti.

Sözleşmesi 2029 yazında bitiyor.