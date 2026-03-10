Liverpool'un golü neden iptal edildi (Galatasaray Liverpool)?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan mücadelede Liverpool'un attığı golün iptal edilmesi büyük tartışma yarattı. Karşılaşmayı takip eden taraftarlar "Liverpool'un golü neden iptal edildi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Hakemin VAR incelemesi sonrası verdiği kararın perde arkası ve pozisyonun ayrıntıları haberimizde.

LIVERPOOL'UN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmada Liverpool'un attığı gol hakem kararıyla iptal edildi. Mücadelenin kritik anlarından birinde ağlara giden top sonrası kısa süreli sevinç yaşayan Liverpoollu futbolcular, VAR incelemesinin ardından gelen kararla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Futbolseverler ise pozisyonun ardından "Liverpool'un golü neden iptal edildi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ELLE OYNAMA KARARI VERİLDİ

Hakem, pozisyonu VAR üzerinden yeniden inceleyerek Liverpoollu oyuncunun topa eliyle müdahale ettiğini tespit etti. Yapılan değerlendirme sonucunda gol öncesinde gerçekleşen elle oynama nedeniyle pozisyon geçersiz sayıldı ve Liverpool'un golü iptal edildi. Karar sonrası oyun Galatasaray lehine verilen serbest vuruşla yeniden başladı.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR NETLEŞTİ

Pozisyonun ardından hakemin VAR uyarısıyla monitöre gitmesi karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Detaylı inceleme sonrası verilen elle oynama kararıyla birlikte Liverpool'un golü resmen iptal edilirken, bu an sosyal medyada ve futbol yorumlarında geniş yankı uyandırdı.