Leroy Sane kimdir, sözleşmesi ne zaman bitiyor? Barcelona yenilgisinden sonra taraftara seslenen Galatasaraylı futbolcu kaç yaşında?

Galatasaray, 13 Ekim 2026'da RAMS Park'ta Barcelona'ya 4-1 yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki maça yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane, T24'ün haberine göre sonradan oyuna girdi ama oyunuyla tribünden sert tepki aldı. Ertesi gün sosyal medyadan taraftara seslendi.

BARCELONA MAÇINDAN SONRA NE DEDİ?

beIN Sports'un 14 Ekim'de aktardığı paylaşımında Sane, "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birlikteyiz" diye yazdı. Yeniden en üst seviyesine çıkmak için her gün çalıştığını söyledi, verilen destek için teşekkür etti. Mesajını "Birlikte bu süreci aşacağız" sözüyle bitirdi.

Eleştirinin bir sebebi rakamlar. Mynet'in 16 Ekim tarihli haberine göre Sane bu sezon çıktığı 9 maçın 4'üne ilk 11'de başladı, yedek girdiği maçlarda en fazla 32 dakika oynadı ve henüz gole katkı yapmadı. T24, Alman Milli Takımı'na bu sezon çağrılmadığını da yazdı.

GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Ara transfer döneminde gidebileceği konuşulurken Almanya'dan Sky Sport bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hürriyet'in aktardığı habere göre Suudi Arabistan'a gitmesi şu an çok uzak bir ihtimal, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de oyuncunun arkasında. Sane'nin sözleşmesi 2028'de bitiyor.

LEROY SANE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Leroy Sane, Galatasaray'da forma giyen Alman kanat oyuncusu. Tam adı Leroy Aziz Sane. 11 Ocak 1996'da Almanya'nın Essen kentinde doğdu, 30 yaşında. Sol kanatta oynuyor.

SCHALKE, CITY, BAYERN

Profesyonel kariyerine Schalke 04'te başladı. Bundesliga'daki ilk maçına 20 Nisan 2014'te Stuttgart karşısında çıktı. 2015-16 sezonunda 42 resmi maçta 9 gol, 7 asist yaptı.

2 Ağustos 2016'da Manchester City'ye transfer oldu. NTV'nin haberine göre bonservisi 37 milyon sterlindi. City ile 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Premier Lig'i, ayrıca Lig Kupası'nı kazandı. 2017-18'de PFA Yılın Genç Oyuncusu seçildi; Cumhuriyet'e göre bu ödülü alan ilk ve tek Alman o.

15 Temmuz 2020'de 49 milyon euroya Bayern Münih'e geçti. Medyascope'un haberine göre Bayern'de beş sezon oynadı, 150'den fazla maçta 40'ı aşkın gol attı, Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

GALATASARAY'A NASIL GELDİ?

Bayern'deki sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitti ve Galatasaray'a bonservissiz geldi. Kulübün KAP'a yaptığı bildirime göre 1 Temmuz 2025'ten geçerli 3 sezonluk sözleşme imzalandı. Sane her sezon net 9 milyon euro garanti ücret ve net 3 milyon euro sadakat ödemesi alıyor.

A Spor'un 3 Eylül 2026'daki haberine göre o tarihe kadar Galatasaray formasıyla 46 maçta 7 gol attı, 9 asist yaptı.

MİLLİ TAKIM

Alman Milli Takımı'nda ilk maçına Kasım 2015'te çıktı. Euro 2016'da yarı finale kalan kadrodaydı, Medyascope'a göre Euro 2024 kadrosunda da yer aldı.