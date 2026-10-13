Lemina, Yamal'a ne dedi, Lemina 'Lamine Yamal da kim' dedi mi?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki rekabet, Mario Lemina'nın Lamine Yamal ile ilgili sözleriyle yeniden alevlendi. Deneyimli orta saha oyuncusunun açıklamaları, iki takımın taraftarları arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Lemina, Lamine Yamal için ne söyledi? "Lamine Yamal da kim" sözleri gerçekten Lemina'ya mı ait? Merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

LEMINA, YAMAL'A NE DEDİ?

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında bir maçın ardından yaptığı esprili açıklamayla gündeme gelmişti. Kendisine yöneltilen "Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?" sorusunu yanıtlayan deneyimli futbolcu, takım arkadaşı Leroy Sane'yi işaret ederek Yamal'ı tanımadığını söylemişti.

LEMINA "LAMİNE YAMAL DA KİM" DEDİ Mİ?

Evet, Mario Lemina söz konusu soruya şakayla karışık bir yanıt vermişti. Gabonlu oyuncu, "Bir dakika! Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Lamine Yamal diye birini tanımıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Lemina'nın bu sözleri sosyal medyada hızla yayılırken, Galatasaray ve Barcelona taraftarları arasında da geniş yankı uyandırdı.

LEMINA'DAN YAMAL SÖZLERİNE AÇIKLAMA

Sözlerinin farklı yorumlanmasının ardından Mario Lemina'dan açıklama geldi. Tecrübeli orta saha, Lamine Yamal hakkında söylediklerinin tamamen espri amaçlı olduğunu vurguladı.

"SAYGISIZLIK İÇEREN BİR ŞEY YOK"

Açıklamasında sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğinin altını çizen Lemina, "Şaka eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok." dedi. Gabonlu yıldız, böylece Barcelona'nın genç yıldızını küçümseme gibi bir niyetinin olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

GALATASARAY BARCELONA İLE KARŞI KARŞIYA

Lemina'nın açıklaması, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacağı dönemde geldi. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta İspanyol devini ağırlayacak. Lemina ile Lamine Yamal'ın aynı sahada karşı karşıya gelme ihtimali de futbolseverlerin merakla beklediği detaylar arasında yer alıyor.