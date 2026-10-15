Haberler

Kups Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir, Kups Trabzonspor maçı şifresiz mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kups Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir, Kups Trabzonspor maçı şifresiz mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KuPS ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tammelan Stadion stadyumunda başlayacak.

Temsilcimiz Trabzonspor'un bu kritik Avrupa karşılaşması sporseverler için şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ekranlarını tercih ederek maçı ücretsiz bir şekilde canlı izleme fırsatına sahip olacaklar.

KUPS TRABZONSPOR ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

STADYUM: Tammelan Stadion

YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)

TRT 1 PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

ŞİFRESİZ YAYIN DETAYLARI

15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak KuPS - Trabzonspor müsabakası TRT 1 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Sporseverler, uydu alıcılarından Türksat frekansı üzerinden veya TV platformlarındaki TRT 1 kanallarından herhangi bir abonelik ücreti ödemeden maçı naklen seyredebilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

Trump çılgına döndü: Bunu yapan vurulmalı
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar

Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri

İşte dev maçların muhtemel 11'leri ve tüm detayları
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

İstanbul'daki selde can kaybı arttı
Peşaver'de çatısı çöken okulda 35 kişi öldü, 34'ü çocuk

Ülkeyi yasa boğan facia: 34'ü çocuk 35 kişi öldü
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi

Peş peşe uyarıların ardından bir ilde daha eğitime ara verildi
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı
İmamoğlu savunma yapıyor! İstanbul'daki sel felaketiyle başladı

İmamoğlu, savunmasının 2. gününe sel felaketiyle başladı