Kups Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir, Kups Trabzonspor maçı şifresiz mi?

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Temsilcimiz Trabzonspor'un bu kritik Avrupa karşılaşması sporseverler için şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ekranlarını tercih ederek maçı ücretsiz bir şekilde canlı izleme fırsatına sahip olacaklar.

KUPS TRABZONSPOR ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

STADYUM: Tammelan Stadion

YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)

TRT 1 PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

ŞİFRESİZ YAYIN DETAYLARI

15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak KuPS - Trabzonspor müsabakası TRT 1 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Sporseverler, uydu alıcılarından Türksat frekansı üzerinden veya TV platformlarındaki TRT 1 kanallarından herhangi bir abonelik ücreti ödemeden maçı naklen seyredebilirler.