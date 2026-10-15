Kups Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir, Kups Trabzonspor maçı şifresiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KuPS ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tammelan Stadion stadyumunda başlayacak.
Temsilcimiz Trabzonspor'un bu kritik Avrupa karşılaşması sporseverler için şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ekranlarını tercih ederek maçı ücretsiz bir şekilde canlı izleme fırsatına sahip olacaklar.
KUPS TRABZONSPOR ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ
MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 19:45
STADYUM: Tammelan Stadion
YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)
TRT 1 PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
ŞİFRESİZ YAYIN DETAYLARI
15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak KuPS - Trabzonspor müsabakası TRT 1 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.
Sporseverler, uydu alıcılarından Türksat frekansı üzerinden veya TV platformlarındaki TRT 1 kanallarından herhangi bir abonelik ücreti ödemeden maçı naklen seyredebilirler.