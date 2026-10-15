Kups Trabzonspor özet ve goller izle! Kups Trabzonspor maçı özeti golleri nereden nasıl izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KuPS ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda oynanacak.
Bordo-mavili temsilcimizin Avrupa arenasındaki heyecan dolu mücadelesinin ardından maçın özet görüntüleri ve golleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte tüm pozisyonlar, kritik anlar ve goller yayıncı kuruluş TRT Spor ve TRT 1 ekranlarında sporseverlerin seyrine sunulacak. Maçın özet videosunu izlemek isteyen taraftarlar TRT'nin resmi yayın mecralarından geniş özete ulaşabilecekler.
KUPS TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOL DETAYLARI
MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 19:45
YAYINCI KANAL: TRT 1
TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?
Finlandiya'da Tammelan Stadion stadyumunda oynanacak olan KuPS - Trabzonspor müsabakası 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından maçın özet görüntüleri, goller ve önemli pozisyonlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından sporseverlere aktarılacak. Karşılaşmayı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler özet görüntülere TRT platformları üzerinden erişebilecekler.