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Kups Trabzonspor özet ve goller izle! Kups Trabzonspor maçı özeti golleri nereden nasıl izlenir?

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Kups Trabzonspor özet ve goller izle! Kups Trabzonspor maçı özeti golleri nereden nasıl izlenir?
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KuPS ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda oynanacak.

Bordo-mavili temsilcimizin Avrupa arenasındaki heyecan dolu mücadelesinin ardından maçın özet görüntüleri ve golleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte tüm pozisyonlar, kritik anlar ve goller yayıncı kuruluş TRT Spor ve TRT 1 ekranlarında sporseverlerin seyrine sunulacak. Maçın özet videosunu izlemek isteyen taraftarlar TRT'nin resmi yayın mecralarından geniş özete ulaşabilecekler.

KUPS TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOL DETAYLARI

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

YAYINCI KANAL: TRT 1

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Finlandiya'da Tammelan Stadion stadyumunda oynanacak olan KuPS - Trabzonspor müsabakası 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından maçın özet görüntüleri, goller ve önemli pozisyonlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından sporseverlere aktarılacak. Karşılaşmayı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler özet görüntülere TRT platformları üzerinden erişebilecekler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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