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Kups Trabzonspor maçı spikeri kim, Kups Trabzonspor maçını kim anlatıyor?

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Kups Trabzonspor maçı spikeri kim, Kups Trabzonspor maçını kim anlatıyor?
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KuPS ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda gerçekleşecek.

Temsilcimiz Trabzonspor'un Finlandiya deplasmanındaki bu zorlu mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı sporseverlere aktaracak resmi spiker bilgisi henüz yayıncı kuruluş tarafından açıklanmadı. Maç anlatımını gerçekleştirecek TRT 1 spikerinin yayından kısa bir süre önce netleşmesi beklenmektedir.

KUPS TRABZONSPOR MAÇI YAYIN VE SPİKER DETAYLARI

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

YAYIN KANALI: TRT 1

SPİKER BİLGİSİ: Henüz açıklanmadı

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

MAÇ BİLGİLERİ VE CANLI YAYIN

KuPS - Trabzonspor karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı, naklen ve şifresiz olarak Hünkar Mutlu anlatımıyla sporseverlerle buluşacak.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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