Kups Trabzonspor maçı spikeri kim, Kups Trabzonspor maçını kim anlatıyor?

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KuPS ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda gerçekleşecek.
Temsilcimiz Trabzonspor'un Finlandiya deplasmanındaki bu zorlu mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı sporseverlere aktaracak resmi spiker bilgisi henüz yayıncı kuruluş tarafından açıklanmadı. Maç anlatımını gerçekleştirecek TRT 1 spikerinin yayından kısa bir süre önce netleşmesi beklenmektedir.
KUPS TRABZONSPOR MAÇI YAYIN VE SPİKER DETAYLARI
MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 19:45
YAYIN KANALI: TRT 1
SPİKER BİLGİSİ: Henüz açıklanmadı
TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
MAÇ BİLGİLERİ VE CANLI YAYIN
KuPS - Trabzonspor karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı, naklen ve şifresiz olarak Hünkar Mutlu anlatımıyla sporseverlerle buluşacak.