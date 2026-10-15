Kups Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Kups Trabzonspor maçı kaç kaç, CANLI TAKİP!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KuPS ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda başlayacak.
Futbolseverler maçın skorunu ve canlı takibini merakla araştırıyor. Müsabaka henüz başlamadığı için maç skoru bulunmamaktadır. Müsabakanın başlama saati olan 19.45 itibarıyla canlı skor takibi yapılabilecek ve karşılaşma tamamlandığında maç skoru netlik kazanacaktır.
KUPS TRABZONSPOR MAÇ BİLGİLERİ VE SKOR DURUMU
MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 19:45
MAÇ DURUMU: Henüz başlamadı
STADYUM: Tammelan Stadion
TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
CANLI SKOR VE MAÇ DETAYLARI
KuPS - Trabzonspor karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacaktır. Maç henüz başlamadığı için canlı skor bilgisi bulunmamaktadır.
Müsabaka başladığı andan itibaren canlı gelişmeleri ve maçın skorunu TRT 1 ekranlarından ve canlı anlatım platformlarından anlık olarak takip edebilirsiniz.