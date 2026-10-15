Kups Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Kups Trabzonspor maçı kaç kaç, CANLI TAKİP!

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Futbolseverler maçın skorunu ve canlı takibini merakla araştırıyor. Müsabaka henüz başlamadığı için maç skoru bulunmamaktadır. Müsabakanın başlama saati olan 19.45 itibarıyla canlı skor takibi yapılabilecek ve karşılaşma tamamlandığında maç skoru netlik kazanacaktır.

KUPS TRABZONSPOR MAÇ BİLGİLERİ VE SKOR DURUMU

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

MAÇ DURUMU: Henüz başlamadı

STADYUM: Tammelan Stadion

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

CANLI SKOR VE MAÇ DETAYLARI

KuPS - Trabzonspor karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacaktır. Maç henüz başlamadığı için canlı skor bilgisi bulunmamaktadır.

Müsabaka başladığı andan itibaren canlı gelişmeleri ve maçın skorunu TRT 1 ekranlarından ve canlı anlatım platformlarından anlık olarak takip edebilirsiniz.