Kups Trabzonspor maçı hakemi kim, Kups Trabzonspor maçını kim yönetiyor?

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Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İtalyan hakem Gianluca Aureliano oturacak. AVAR görevini ise yine İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Paterna yürütecek. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KUPS TRABZONSPOR MAÇININ HAKEM KADROSU

HAKEM: Ishmael Barbara (Malta)

1. YARDIMCI HAKEM: Luke Portelli (Malta)

2. YARDIMCI HAKEM: Duncan Spencer (Malta)

DÖRDÜNCÜ HAKEM: Slobodan Petrovic (Malta)

VAR HAKEMİ: Gianluca Aureliano (İtalya)

AVAR HAKEMİ: Daniele Paterna (İtalya)

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

KUPS TRABZONSPOR MAÇI DETAYLARI

Uefa Avrupa Konferans Ligi kapsamında gerçekleşecek mücadelede temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya'nın KuPS takımıyla Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda karşı karşıya gelecek. Maç 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Maltalı hakem Ishmael Barbara'nın düdük çalacağı bu kritik deplasman müsabakası Türkiye'de şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından ve yayıncı kuruluşun dijital platformlarından canlı izlenebilecek.