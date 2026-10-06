KPSS ile memur alımı ne zaman, 2026 merkezi atama tarihleri ne zaman?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kamuya atanmak isteyen adaylar için sonuçlar sürecin yalnızca ilk adımı. Asıl heyecan, kurumların kadro taleplerinin toplanıp tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla başlayacak. Adaylar "Merkezi atama tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, kaç kadro açılacak, kurumlar ayrıca alım yapacak mı?" sorularına yanıt arıyor. 2026 KPSS puanlarıyla yapılacak memur alımları ve merkezi atama takvimine dair ayrıntılar haberimizde.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR, GÖZLER ATAMALARDA

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlarla birlikte kamuda görev almayı hedefleyen adayların gözü, memur alımlarının ve merkezi atamaların ne zaman yapılacağına çevrildi.

KPSS İLE MEMUR ALIMI NASIL YAPILIR?

KPSS puanıyla yapılan memur alımları iki farklı yolla gerçekleşiyor. Bunlardan ilki, ÖSYM'nin kamu kurumlarından gelen kadro taleplerini bir araya getirerek yayımladığı tercih kılavuzlarıyla yapılan merkezi yerleştirme. İkincisi ise bakanlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının KPSS puanını başvuru şartı olarak belirleyerek yaptığı kuruma özel alımlar.

2026 MERKEZİ ATAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 KPSS puanlarıyla yapılacak merkezi yerleştirmeye ilişkin tercih kılavuzu tarihi henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi, kurumların kadro taleplerinin toplanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak. Kılavuzda açılacak kadro sayıları, kadroların bulunduğu iller ve her kadro için aranan özel şartlar yer alacak.

KURUM ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından kamu kurumları da KPSS puanı şartıyla alım ilanı yayımlamaya başlayabiliyor. Bu ilanlar genellikle Resmi Gazete, Kamu İlan Portalı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kariyer kapısı platformu üzerinden duyuruluyor. Her kurum, ilan tarihini ve başvuru şartlarını kendisi belirliyor.

2026 KPSS PUANI NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

2026 KPSS Lisans puanları, bir sonraki KPSS Lisans sonuçları açıklanana kadar geçerli olacak. Bu süre boyunca adaylar, 2026 puanlarıyla açılacak merkezi yerleştirme ve kurum alımlarına başvurabilecek.

ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tercih ve başvuru aşamasında adayların, kılavuz ya da ilanlarda belirtilen puan türü, eğitim durumu, yaş ve sertifika gibi özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. Şartları taşımayan adayların yerleştirmeleri daha sonra iptal edilebiliyor. Başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması da büyük önem taşıyor.