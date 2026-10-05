Kenan Yıldız neden yok, İtalya Türkiye maçında Kenan Yıldız yok mu, yedek mi, cezalı mı, Kenan Yıldız sakat mı?

Milli maç heyecanı başlarken gözler bir kez daha Kenan Yıldız'a çevrildi. İtalya ile oynanacak kritik mücadelede genç oyuncunun ilk 11'de olup olmadığı, sakatlığının bulunup bulunmadığı ve cezalı durumda olup olmadığı taraftarların gündemine oturdu. Performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız'ın İtalya- Türkiye maçındaki durumu netleşirken, "Kenan Yıldız sakat mı, cezalı mı, yedek mi?" sorularının yanıtı haberimizde.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK?

Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalya- Türkiye maçında forma giyemiyor. Milli takımın hücum hattındaki en önemli silahlarından biri olarak görülen genç oyuncu, sağlık sorunu sebebiyle bu milli arada ay-yıldızlı ekibe katkı veremeyecek. Bu durum, kritik karşılaşma öncesinde milli takım cephesinde önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.

KENAN YILDIZ SAKAT MI?

Evet, Kenan Yıldız sakat. Genç futbolcunun milli takım kadrosuna çağrılmamasının nedeni, sezon başında geçirdiği ciddi sakatlık. Yaşadığı bu sakatlık nedeniyle tedavi sürecini sürdüren Kenan, takımına ve milli takıma dönebilmek için gün sayıyor.

KENAN YILDIZ CEZALI MI?

İtalya- Türkiye maçında Kenan Yıldız'ın yer almaması bir ceza durumundan kaynaklanmıyor. Genç oyuncunun karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığı. Dolayısıyla "Kenan Yıldız cezalı mı?" sorusunun yanıtı hayır.

KENAN YILDIZ YEDEK Mİ?

Kenan Yıldız bu maçta yedek kulübesinde de bulunmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu milli ara için geçtiğimiz haftalarda açıkladığı UEFA Uluslar A Ligi aday kadrosunda genç yıldızın adı yer almamıştı. Kadroya hiç davet edilmediği için oyuncunun ilk 11'de ya da yedekler arasında olması söz konusu değil.

MİLLİ TAKIMDA KENAN YILDIZ EKSİKLİĞİ

Genç yaşına rağmen milli takımın önemli isimleri arasında yer alan Kenan Yıldız'ın yokluğu, İtalya karşısında hücum organizasyonlarında hissedilebilir. Teknik heyetin bu eksikliği nasıl gidereceği ve sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı merakla bekleniyor. Taraftarlar ise genç yıldızın bir an önce sağlığına kavuşarak yeniden milli formayı giymesini umut ediyor.