CHP’de yaşanan gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez ziyaretiyle ilgili iddialar gündeme geldi. “ Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel merkezine ne zaman gelecek?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanırken, siyasi kulislerde olası görüşmeler ve temaslara ilişkin beklentiler artmış durumda.

CHP’DE “MUTLAK BUTLAN” KARARI SONRASI SİYASİ KRİZ DERİNLEŞTİ

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan siyasi kriz giderek tırmanırken, parti genel merkezinde hareketlilik dikkat çekiyor. Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, emniyet ekiplerinin tahliye için parti binasına giriş yapmasının ardından Genel Merkez’den ayrıldı. Yaşanan gelişmeler siyasi gündemin odağına yerleşti.

ÖZGÜR ÖZEL GENEL MERKEZDEN AYRILDI: “GERİ GELMEK ÜZERE ÇIKIYORUM”

Genel Merkez binasından çıkışı sırasında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, “Geri gelmek üzere çıkıyorum” ifadelerini kullandı. Özel, beraberindeki partililerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyerek geçti. Bu çıkış, CHP’deki kriz sürecinin yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı.

EMNİYET EKİPLERİ GENEL MERKEZDE

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan hareketliliğin ardından emniyet ekiplerinin binaya giriş yaptığı görüldü. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı süreçte parti içindeki gelişmeler yakından takip edilirken, gözler yeni yapılacak açıklamalara çevrildi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ İDDİALARI YALANLADI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam CHP Genel Merkezi’ne giderek açıklama yapacağı yönündeki iddialar ise yalanlandı. Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir” dedi.

YARINKİ AÇIKLAMA BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Siyasi kulislerde ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın CHP Genel Merkezi’ne gelerek basın açıklaması yapabileceği iddiası konuşuluyor. Parti içindeki gelişmelerin seyrine göre yeni açıklamaların gelmesi beklenirken, gözler tamamen CHP’den gelecek resmi bilgilere çevrildi.