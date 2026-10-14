Kante neden yok, Kante Aston Villa maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Fenerbahçe'de Aston Villa deplasmanı öncesinde sakatlık gündemi öne çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, son maçta darbe alan Marco Asensio, N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Asensio tedbir amacıyla kadro dışında kalırken, Kanté ve Lukaku'nun maç kadrosuna dahil edildiği duyuruldu. Ancak Kanté, ilk 11'de değil yedekler arasında yer aldı. Kante Aston Villa maçında oynayacak mı? Tüm detaylar haberimizde…

KANTE NEDEN YOK?

N'Golo Kanté, Aston Villa maçının kadrosunda bulunuyor ancak ilk 11'de yer almıyor. Deneyimli orta saha oyuncusu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Kanté'nin ilk 11'de forma giymemesinde, son maçta aldığı darbeye bağlı olarak dizinde tespit edilen reaksiyonun etkili olduğu düşünülüyor.

FENERBAHÇE'DEN SAĞLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularının sağlık durumlarının sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından değerlendirildiğini duyurdu. Kulübün açıklamasına göre son karşılaşmada alınan darbeler nedeniyle Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edildi. Yapılan değerlendirmenin ardından Kanté ve Lukaku'nun maç kadrosuna dahil edilmesine karar verildi.

KANTE SAKAT MI?

Kanté'nin ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Fransız yıldızın dizinde darbeye bağlı bir reaksiyon tespit edilse de sağlık ekibi oyuncunun maç kadrosunda yer alabileceğine karar verdi. Teknik heyetin, Kanté'yi riske atmamak adına karşılaşmaya yedek başlatmayı tercih ettiği değerlendiriliyor.

KANTE CEZALI MI, YEDEK Mİ?

N'Golo Kanté'nin herhangi bir cezası bulunmuyor. Deneyimli futbolcu, Aston Villa maçında yedek kulübesinde yer alıyor ve mücadelenin ilerleyen dakikalarında teknik heyetin tercihine bağlı olarak oyuna dahil olabilir.

ASENSIO KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Marco Asensio, Aston Villa maçının kadrosunda yer almıyor. İspanyol oyuncunun dizinde de darbeye bağlı reaksiyon tespit edilirken, rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da göz önünde bulundurularak tedbir amacıyla kadroya alınmadığı bildirildi. Baldırında reaksiyon tespit edilen Romelu Lukaku ise maç kadrosunda bulunuyor.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında oynanacak Aston Villa - Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 22.00'de Birmingham'daki Villa Park Stadyumu'nda başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak, ayrıca Tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek. Fenerbahçe, turnuvanın ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalırken, Aston Villa deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etmişti.