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KADİR İNANIR’IN VASİYETİ: Kadir İnanır’ın mal varlığı kime kaldı? Kadir İnanır’ın çocuğu var mı?

KADİR İNANIR’IN VASİYETİ: Kadir İnanır’ın mal varlığı kime kaldı? Kadir İnanır’ın çocuğu var mı?
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının vasiyeti, mal varlığı ve özel yaşamına ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi. Kadir İnanır'ın vasiyet bırakıp bırakmadığı, mal varlığının kime kalacağı ve çocuğunun olup olmadığı kamuoyu tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir İnanır’ın mal varlığı kime kaldı? Kadir İnanır’ın çocuğu var mı?

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından gözler ailesinden gelen açıklamalara çevrildi. Usta sanatçının vasiyeti olup olmadığı, mirasının kime kalacağı ve çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin sorular arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti, mal varlığı ve özel hayatına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

KADİR İNANIR’IN MAL VARLIĞI KİME KALDI?

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatının ardından mal varlığına ilişkin de merak edilen sorular gündeme geldi. Ancak paylaşılan bilgilerde Kadir İnanır'ın mal varlığının kime kaldığına ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı. Bu konuda resmi bir bilgi paylaşılmazken, kamuoyuna yansıyan açıklamalar cenaze programı ve sağlık sürecine ilişkin oldu.

KADİR İNANIR’IN VASİYETİ:

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, hastane önünde yaptığı açıklamada usta sanatçının özel bir isteği ya da vasiyeti bulunmadığını söyledi. Levent İnanır, ailesi olarak Kadir İnanır'ı ona yakışır şekilde son yolculuğuna uğurlayacaklarını ifade etti.

KADİR İNANIR ÖLDÜ MÜ?

Evet. Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesinin 28 Haziran Pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Ulus Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?

Kadir İnanır'ın zatürreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Yeğeni Levent İnanır da yaptığı açıklamada, usta oyuncunun son yıllarda ağır sağlık sorunları yaşadığını, üçüncü kez pıhtı attığını, akciğer ve böbreklerinde ciddi problemler bulunduğunu, organlarının ve kalbinin artık yorulduğunu belirtti.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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