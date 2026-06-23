Kadir İnanır Soner Arıca akraba mı, Altun Arıca Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın neyi oluyor? Kadir İnanır Soner Arıca’nın dayısı mı?

Ünlü isimlerin aile bağları sık sık gündeme gelirken, Kadir İnanır, Soner Arıca ve Altun Arıca arasındaki akrabalık ilişkisi de araştırma konusu oldu. Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Kadir İnanır ile müzik dünyasının sevilen isimlerinden Soner Arıca’nın akraba olup olmadığı merak edilirken, Altun Arıca’nın aile içindeki yeri de sorgulanıyor. İşte “Kadir İnanır Soner Arıca akraba mı, Altun Arıca onların neyi oluyor?” sorusunun cevabına dair detaylar...

SONER ARICA'NIN ANNESİ ALTUN ARICA HAYATINI KAYBETTİ

Sanatçı Soner Arıca'nın annesi ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Altun Arıca'nın vefat haberi, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

ORDU'DA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Edinilen bilgilere göre, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Altun Arıca, bir süredir özel bir hastanede tedavi altındaydı. Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın eşi olan Altun Arıca, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

KADİR İNANIR'IN ABLASI, SONER ARICA'NIN ANNESİYDİ

Arıca ailesinin önemli isimlerinden biri olan Altun Arıca, sanatçı Soner Arıca'nın annesi olmasının yanı sıra, oyuncu Kadir İnanır'ın da ablasıydı. Ayrıca Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası olan Altun Arıca, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi olarak da tanınıyordu.

SANAT VE SPOR DÜNYASIYLA GÜÇLÜ BAĞLARI VARDI

Altun Arıca, yalnızca çocuklarıyla değil, torunlarıyla da sanat dünyasında iz bırakan bir aile büyüğü olarak biliniyordu. Sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in anneannesi olan Arıca'nın vefatı, sanat ve spor camiasında da üzüntüyle karşılandı.

CENAZESİ FATSA'DA DEFNEDİLECEK

95 yaşında hayatını kaybeden Altun Arıca'nın cenazesinin yarın Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Arıca ailesi, acı kaybın ardından taziyeleri kabul ediyor.