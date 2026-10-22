Juventus Rennes maçı hangi kanalda, Juventus vs Rennes nereden CANLI izlenir?

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Juventus – Rennes maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Juventus – Rennes maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

JUVENTUS RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Rennes arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Azerbaycan’daki futbolseverler ise mücadeleyi CBC Sport kanalından takip edebilecek. Maç, TRT 1 ve TRT Spor yayın akışında yer almıyor.

JUVENTUS RENNES MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor kanalına ulaşabilecek. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi aracılığıyla yayına erişmek mümkün. Turkcell TV+ kullanıcıları ise tabii Spor’u 75 numaralı kanaldan izleyebiliyor. Tabii Spor kanallarında yayınlanan yabancı takımların UEFA maçları Premium üyelik kapsamında yer aldığı için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin tabii Premium üyeliğine sahip olması gerekiyor.

JUVENTUS RENNES MAÇI HANGİ GÜN?

Juventus ile Rennes, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak.

JUVENTUS RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesinde fayda var.

JUVENTUS RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İtalya’nın Torino kentinde bulunan ve Juventus’un iç saha maçlarını oynadığı Allianz Stadyumu’nda oynanacak. İtalyan devi, taraftarı önünde Fransız rakibine karşı üç puan peşinde olacak.

JUVENTUS HANGİ LİGDE, RENNES HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Juventus, İtalya’nın en üst ligi Serie A’da mücadele eden ve ülkesinin en çok şampiyonluk kazanan kulübü olarak bilinen bir takım. Rennes ise Fransa’nın Bretanya bölgesindeki Rennes kentini temsil eden ve Fransa Ligue 1’de yer alan bir kulüp.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler hem düşük görüntü kalitesi sunuyor hem de zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı tabii üzerinden izlenmesi öneriliyor.