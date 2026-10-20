Jindrich Trpisovsky kimdir? Slavia Prag'a 5 lig şampiyonluğu yaşatan Çek hoca kaç yaşında?

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Eylül 2022'de Sivas'ta, Konferans Ligi maçı öncesi basın toplantısında Slavia Prag'ın teknik direktörüne Beşiktaş soruldu. Jindrich Trpisovsky saklamadı: Beşiktaş menajerleriyle iletişime geçmişti, ama o Slavia'da kalmayı seçti. Dört yıl sonra aynı adam, bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin karşısına çıkıyor.

JINDRICH TRPISOVSKY KİMDİR?

Jindrich Trpisovsky, Aralık 2017'den beri Slavia Prag'ı çalıştıran Çek teknik direktör. Adının Çekçe yazılışı Jindrich Trpišovsky. Slavia'nın başına 22 Aralık 2017'de geçti, o günden bu yana takımın başında.

Futbolculuk kariyeri yok denecek kadar kısa. Çocukken Prag'ın Cechie Karlín kulübünde kaleciydi. Diz sorunları yüzünden bir süre futboldan uzak kaldı, sonra geri döndü. Antrenörlüğe gençken yine Cechie Karlín'in altyapısında başladı. O yıllarda Prag'daki Esplanade otelinde çalışıyordu.

JINDRICH TRPISOVSKY KAÇ YAŞINDA?

Jindrich Trpisovsky 27 Şubat 1976'da doğdu, 50 yaşında.

JINDRICH TRPISOVSKY NERELİ?

Jindrich Trpisovsky Prag doğumlu. Şehir o yıllarda Çekoslovakya'nın başkentiydi; Trpisovsky de oyunculuk ve antrenörlük yıllarının tamamını Çekya'da, büyük kısmını da Prag'ın irili ufaklı kulüplerinde geçirdi.

JINDRICH TRPISOVSKY HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Jindrich Trpisovsky sırasıyla Horní Mecholupy (2011-2013), Viktoria Zizkov (2013-2015), Slovan Liberec (2015-2017) ve Slavia Prag'ı çalıştırdı. Bu görevlerden önce Bohemians 1905 ve Sparta Prag'ın altyapılarında çalıştı, Xaverov'da yardımcı antrenörlük yaptı.

Liberec'i iki kez UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına taşıdı. 2015-16'daki grupta Braga, Groningen ve Marsilya vardı; Liberec üçüncü bitirdi.

JINDRICH TRPISOVSKY HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Jindrich Trpisovsky, Slavia Prag ile beş kez Çek ligi şampiyonu oldu: 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2024-25 ve 2025-26. Çek Kupası'nı da dört kez kazandı (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2022-23). 2019'da Çek-Slovak Süper Kupası'nı kazandı.

Avrupa'daki en iyi sonuçları Avrupa Ligi çeyrek finalleri. Slavia 2018-19'da ve 2020-21'de bu tura kadar çıktı; 2021'de bu turdan önce Leicester City ve Rangers'ı eledi. 2019-20'de takımı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynattı. Nisan 2024'te Hradec Králové deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet, Trpisovsky'nin Çek ligindeki 192. galibiyetiydi ve ligin rekoru ona geçti.

JINDRICH TRPISOVSKY FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ NE DEDİ?

Jindrich Trpisovsky, 20 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı öncesinde İstanbul'da konuştu ve Fenerbahçe'nin yüksek bütçeli büyük bir kulüp olduğunu, ama sahada bütçenin değil oyunun belirleyici olacağını söyledi. "Bu atmosferi yaşamayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Romelu Lukaku için "olağanüstü güçlü bir oyuncu" ifadesini kullandı ve ona alan bırakmamaları gerektiğini anlattı. Slavia, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybetmişti.