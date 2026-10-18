İstanbulspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, İstanbulspor Antalyaspor nereden CANLI izlenir?

İstanbulspor Antalyaspor nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacağı için futbolseverler maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek. Mücadele ayrıca beIN Sports 2 üzerinden de ekranlara gelecek. TRT Spor hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

İSTANBULSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Antalyaspor maçı, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in yayıncı kuruluşları, karşılaşmayı hem şifresiz hem de şifreli platformlarda futbolseverlerle buluşturacak.

İSTANBULSPOR ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. İstanbulspor - Antalyaspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT Spor üzerinden izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor. beIN Sports 2 yayını için ise beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor.

İSTANBULSPOR ANTALYASPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor'a Türksat 4A uydusunun yanı sıra Digiturk'te 56, D-Smart'ta 86, Tivibu'da 85, Turkcell TV+'ta 70 ve Kablo TV'de 133. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabiliyor. beIN Sports 2'ye ise Digiturk'te 78. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

İSTANBULSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak İstanbulspor - Antalyaspor maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbulspor'un iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Sarı-siyahlı taraftarların, tribünlerden takımlarına destek vermesi bekleniyor.

İSTANBULSPOR VE ANTALYASPOR'UN HEDEFİ 3 PUAN

İstanbulspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak Trendyol 1. Lig'deki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor ise İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek üst sıralardaki mücadelesini sürdürmenin peşinde olacak. İki takımın karşılaşması, 1. Lig'de haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.