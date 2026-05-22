İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 22 Mayıs Cuma hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

22 Mayıs Cuma günü İstanbul’da trafik durumu sürücüler için kritik bir gündem oluşturdu. Özellikle ana bağlantı yolları ve köprü güzergâhlarında yoğunluk yaşandığı iddia edilirken, bazı ilçelerde araç akışının yavaşladığı bildiriliyor. “Hangi yollar kapalı?” ve “Trafik hangi bölgelerde yoğun?” soruları araştırılırken, son dakika trafik bilgileri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL’DA TRAFİK DURUMU (22 MAYIS)

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu, 22 Mayıs Cuma günü özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücüler için önemli bir gündem oluşturdu. Şehirde ana arterler, köprü bağlantıları ve merkezi noktalarda zaman zaman yavaşlamalar yaşanırken, bazı bölgelerde araç yoğunluğunun belirgin şekilde arttığı görüldü. Gün boyunca trafik akışının ilçelere göre değişkenlik gösterdiği bildirildi.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Gün içerisinde Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Özellikle işe gidiş ve iş çıkış saatlerinde artan araç trafiği, bu bölgelerde yoğunluk seviyesini yükseltti. Ana bağlantı yollarında da benzer şekilde zaman zaman sıkışıklıklar yaşandı.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprü geçişlerinde oluşan yoğunluk anlarında sahil yolları ve alternatif güzergâhlar sürücüler tarafından daha sık tercih edildi. Toplu taşıma seçenekleri ise şehir içi trafik yükünü azaltan önemli alternatifler arasında yer aldı. Anlık trafik durumu takibi, doğru rota seçimi açısından öne çıktı.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul’da trafik yoğunluğu genellikle sabah 08:00 – 11:00 saatleri arasında artış gösterirken, akşam saatlerinde 17:00 – 20:00 aralığında en yüksek seviyelere ulaştı. Bu saatler dışında şehir içi trafikte daha akıcı bir seyir mümkün olabiliyor.