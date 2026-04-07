İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Nisan İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul’da sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntı, kentte kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin nedenini anlamaya çalışırken, “Deprem mi oldu?” sorusu hızla gündemin üst sıralarına çıktı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, “7 Nisan İstanbul depremi nerede meydana geldi?” sorusunun araştırma trendlerinde yükselmesine neden oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 7 Nisan itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, “Son Depremler” listesi üzerinden kamuoyuna düzenli olarak aktarılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi, güvenilir ve resmi kaynak olarak ön plana çıkıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 Nisan 2026 tarihli güncel deprem verilerini paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan tabloda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisi gibi kritik detaylar yer alıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme faaliyetlerine dikkat çekerken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

7 NİSAN İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 7 Nisan sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen kısa süreli sarsıntı, vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan “Deprem mi oldu?” sorusu, dikkatleri resmi deprem verilerine çevirdi. Yaşanan hareketliliğin kaynağını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listelerini yakından incelemeye başladı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışındaki paylaşımlara karşı temkinli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.